Şirvan ilçesi Maden köyündeki bakır madeninde dün gece aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelan sonucu oluşan göçükte kalan 12 işçinin bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Ara verilmeden süren çalışmalar için bölgeye çevre il ve ilçelerden gelen AFAD ekipleri vardiyalı çalışıyor. Yorulan ekibin yerine hemen diğeri geçerken, işçilerin kurtarılması için yoğun bir çaba gösteriliyor.

Göçüğün yaşandığı bölgede, Van’dan gelen AFAD ekinin, kentteki depremde 4 kişinin hayatını kurtaran “Naz” adlı arama köpeği de eşlik etti.