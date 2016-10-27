Edinilen bilgiye göre, göçük gece 03.00 sıralarında TTK Üzülmez Müessesesi’nde meydana geldi. Yerin 200 metre altında meydana gelen göçükte 4 işçi yaralandı. 00.00-08.00 vardiyasında çalışan işçiler Ramazan E., Recep K., Nuri U. ve Serhan K.’nın tavanın göçmesi sonucu göçük altında kaldığı bildirildi. Kısa süren kurtarma çalışmasının ardından işçiler göçük altından çıkartıldı. Durumu ağır olan Recep K., Bolu’daki özel bir hastaneye sevk edilirken diğer üç işçi ise Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavileri tamamlanan işçiler taburcu edildi. Bolu’ya sevk edilen Recep K. isimli madencinin tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Göçükle ilgili soruşturma başlatıldı.