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Maden ocağında iş kazası: 1 ölü !

Zonguldak’ta bir maden ocağında meydana gelen iş kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

Maden ocağında iş kazası: 1 ölü !

30 Nisan 2018 19:57

Olay, Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesi Esen mevkisinde bir maden ocağında meydana geldi. İddiaya göre, 33 yaşındaki Erol Akbaba, maden ocağında kömür ve işçi naklinin yapıldığı 'desandre' diye tabir edilen yolda vagon çarpması sonucu ağır yaralandı.

Arkadaşları tarafından maden ocağından çıkartılan Akbaba, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Akbaba’nın cansız bedeni otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan, Akbaba’nın beş gün önce doğum günü olduğu öğrenildi.  

Barış Doğan - Sertaç Özdemir

 

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