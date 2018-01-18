Maden ocağında iş kazası: 1 yaralı!

Olay, Türkiye Taş Kömürleri Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğü’ne bağlı bir maden ocağında gündüz vardiyasında -450 kotunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, maden işçisi İsmail Ferdi Karataş’ın (35) ayağı kömür ile kömür panzeri arasına sıkıştı. Arkadaşları tarafından maden ocağından çıkarılan Karataş ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada ayakta tedavisi yapılan maden işçisi daha sonra taburcu edildi. Maden işçisinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Armutçuk Şube Başkanı Ali Eşitmez, hastanede ziyaret ettiği madenci arkadaşının sağlık durumunun iyi olmasının kendilerini sevindirdiğini belirterek, hem kendisine hem de ailesine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Vedat Kılıç

