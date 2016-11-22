Edinilen bilgiye göre olay Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde meydana geldi. Özel bir maden ocağında yerin 140 metre altında maden işçilerinin çalıştığı sırada tavan göçtü. Göçükte 36 yaşındaki Rıdvan Okumuş ile Mustafa Sarı göçük altında kaldı. Rıdvan Okumuş isimli maden işçisi olaydan yaralı olarak kurtuldu. Göçük altında mahsur kalan Mustafa Sarı isimli maden işçisini kurtarmak için mesai arkadaşları ve TTK tahlisiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Rıdvan Okumuş ise ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Sertaç Özdemir