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Maden ocağındaki göçükte 3 işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Siirt'in Şirvan İlçesinin Maden köyünde bakır madeninde göçük meydana geldi, 15 işçinin göçük altında kaldığı belirtilirken, arama kurtarma çalışmalarından 3 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Maden ocağındaki göçükte 3 işçinin cansız bedenine ulaşıldı

18 Kasım 2016 07:22

Olay dün akşam saatlerinde Maden Köyü yakınlarındaki Bakır madeni açık işletme işletme sahasında göçük meydana geldi. Olayın duyulmasının ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Arama Kurtarma çalışmalarının ilk saatlerinde 3 işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Maden ocağında çalışan işçilerden alınan bilgilere göre toprak altında 12 işçinin bulunduğu belirtildi.
Havanın karanlık olması ve muhtemel bir göçük yaşanabileceği endişesi nedeniyle arama kurtarma çalışmaları durduruldu. Sabahın ilk ışıklarıyla bölgedeki diğer illerden gelen AFAD ekipleri arama kurtarma çalışmalarına başladı. 

Mehmet Niyazi Deniz - Mehmet Şükrü Yıldırım
SİİRT 


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