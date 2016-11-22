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Maden patlamasından sağ kurtulan işçi üç yıl sonra göçükte öldü

Zonguldak’ta üç yıl önce 8 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasından sağ kurtulan 2 çocuk babası Mustafa Sarı, üç yıl sonra başka bir maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitirdi.

Maden patlamasından sağ kurtulan işçi üç yıl sonra göçükte öldü

22 Kasım 2016 15:33

Türkiye Taşkömürü Kurumuna ait Kozlu Müessesesinde 8 Ocak 2013 günü meydana gelen maden faciasında taşeron firmada çalışan 8 maden işçisi yaşamını yitirmişti. Kalabalığın arasında babasını gözyaşlarıyla arayan 13 yaşındaki Doğukan ise tüm Türkiye’yi ağlatmıştı. Babasının faciadan sağ çıkması üzerine Doğukan’ın gözyaşları mutluluk gözyaşına döndü. Ancak baba Mustafa Sarı, bir süre ara verdiği mesleğine evini geçindirmek için yeniden başladı. 

Mustafa Sarı, aradan geçen üç yılın ardından bu kez Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde özel bir maden ocağında işe başladı. İddiaya göre, dün akşam saatlerinde işçilerin yerin 140 metre altında çalıştığı esnada tavan göçtü. Arkadaşı Rıdvan Okumuş ile göçük altında kalan Mustafa Sarı, kurtarılmayı bekledi. Arkadaşı Rıdvan Okumuş yaralı olarak kurtarılırken Mustafa Sarı’nın ise 9.5 saat sonra cesedine ulaşılabildi.

"Yaşama ümidimi kesmiştim"
3 yıl önce maden patlamasından sağ kurtulduğunda İHA’ya konuşan Mustafa Sarı, "Şu anda çok mutluyum, hepsi aklımdan geçti. Dışarıya çıkınca sevindim. Diğer arkadaşlarıma çok üzüldüm. Yaşama ümidimi kesmiştim. Çıkamayacağım zannetmiştim. Kurtarma ekiplerinin ışıklarını görünce sevindim. Çıkacağımızı o zaman düşünmeye başladım. Çıktık Allaha şükür. Hastaneye gelme sürecimi zar zor hatırlıyorum. İsteğim, çoluk çocuğumu görmek, eşimi görmek ve diğer arkadaşların da sağ çıktığını görmeyi istiyordum" demişti.
Maden patlamasında babasının sağ kurtulmasına sevinen Doğukan ise bu gün babasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.  

Onur Altındağ - Sertaç Özdemir


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