Edinilen bilgiye göre olay, Kandilli beldesindeki TTK Armutçuk Müessesesi'nde meydana geldi. 30 işçinin çalıştığı kömür bandı bilinmeyen bir sebeple çöktü. İşçilerin öğlen paydosunda olması ise büyük bir faciayı önledi. Olayın ardından açıklamada bulunan GMİS Armutçuk Şube Başkanı Ali Eşitmez, “Öğle saatlerinde işçilerin dinlendiği sırada çok eski olan lavuar çöktü. Kazada hiçbir arkadaşımız yaralanmadı. Olay anında orada hiçbir madenci arkadaşımız bulunmuyordu. Orada normalde 30-35 kadar madenci arkadaşımız çalışıyordu. Öğlen saatlerine denk geldiği için yaralanan arkadaşımız olmadı” diye konuştu.

Öte yandan, hasarın giderilmesi için çalışmaların başlayacağı belirtildi.

Vedat Kılıç