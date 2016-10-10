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Madenci ailelerine konutlar kasımda teslime dilecek

Manisa’nın Soma ilçesinde meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden 301 işçinin aileleri için yapılan konutların, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım’ın da katılacağı kasım ayında yapılacak törenle teslime dilmesi bekleniyor.

Madenci ailelerine konutlar kasımda teslime dilecek

10 Ekim 2016 21:55

13 Mayıs 2014 tarihinde 301 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciası ile dünyanın ilgisini çeken Soma ilçesinde şehit madencilerin geride kalan aileleri için Doğuş Grubu ve TOKİ tarafından yapılan konutlar, Kasım ayı içinde teslim edilecek. Konutların teslim törenine Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk’in özel davetiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım, birçok bakan ve milletvekillerinin de katılması bekleniyor.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nin destekleriyle TOKİ tarafından yaptırılan 301 konut 82 metrekarelik 2+1 dairelerden oluşurken, Doğuş Grubu tarafından yaptırılan konutların ise 118 metrekarelik 3+1 dairelerden oluştuğu kaydedildi. Doğuş Grubu’nun yaptığı 301 dairelik konutların içerisinde ilkokul, ortaokul ile ana sınıfının bulunduğu 32 derslikli bir okul ve bir cami de yer alıyor. Konutlar ile birlikte 300 yataklı Devlet Hastanesi ile Avdan’da yapılacak çimento fabrikasının temel atma töreni, maden faciası sonrasında hayırseverlerin katkıları ile yapılan okullar ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun Soma’da yaptığı futbol okulunun açılışının da yapılması bekleniyor.

Konuya ilişkin konuşan Belediye Başkanı Hasan Ergene, "Kasım ayı içinde tarihi henüz netleşmemekle birlikte Cumhurbaşkanımızın Soma’ya bir ziyaret programı söz konusu. Tarih tam olarak netleşmedi. Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, Cumhurbaşkanımızdan talepte bulunmuş, ’Sizin talimatınızla başladığımız konutları tamamladık. Lütfederseniz birlikte bakalım’ demiş. Ankara’dan da daire başkanları düzeyinde bir ekip geldi. Konutlarda bir inceleme yaptılar. Belediyeye de geldiler. Hazırlıklarla ilgili görüştük. Bizde belediye olarak konutlar bölgesinde çalışmalarımızı hızlandırdık" ifadelerini kullandı.

Etiketler: madenci aileleri


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