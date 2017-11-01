Madencilerden torba yasa tepkisi

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı ve yönetimi Üzülmez Müessesesi, Kozlu Müessesesi, Amasra Müessesesi, Karadon Müessesesi Gelik İşletmesi ve Kilimli İşletmesi’nin TTK Armutçuk Müessesesi’nde çalışan maden işçilerini ziyaret ederek 58'inci madde ilgili işçilere bilgi verdi. Başkan Demirci, 2 Kasım 2017 Perşembe günü saat 16.30’da Madenci Anıtı önünde 58 maddenin geri çekilmesi için kitlesel basın açıklaması yapacaklarını söyledi. Demirci, “Türkiye Taşkömürü Kurumu’na işçi alınması için mücadele veriyoruz. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen torba yasa tasarısının 'TTK ile Türkiye Kömür İşletmeleri, uhdelerinde bulunan maden ruhsat sahalarını işletmeye, işlettirmeye, bunları bölerek yeni ruhsat talep etmeye ve bu ruhsatları ihale etmeye yetkilidir' şeklindeki 58'inci Madde TBMM Genel Kurulu’na geldiğinde farklı eylemlerimiz olacak. Gözünüz, kulağınız sendikanızda ve temsilci arkadaşlarımızda olsun. Birlik ve beraberlik içerisinde mücadelemizi sürdüreceğiz. Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun bir çakıl taşının dahi özelleştirilmesine izin vermeyeceğiz. Çünkü özelleştirme ölüm demektir. Bu yasa tasarısı derhal geri çekilmelidir. Eğer Hükümet bu sese kulak vermezse madenciler ve bölge halkı olarak tek yürek, tek ses meydanlarda olacağız. Atalarımızın bize emaneti olan maden ocaklarımıza, işimize, aşımıza, ülkemizin ve milletimizin geleceğine sahip çıkacağız” şeklinde konuştu.

“Zonguldak’ın sorunlarına kulak verin. Hep beraber, gelin Zonguldak’taki sorunlara Zonguldaklılarla beraber karar verelim” diyen GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu da, şunları kaydetti:

“Çok zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu zorlu süreçte mücadele azmimizi ortaya koymaktan başka kurtuluş yolumuzun olmadığını anlatmaya çalışıyoruz. Bu mücadele, bu kavga hiç kimsenin şahsi ve siyasi bir kavgası değil. Bizim hiç kimseyle siyasi, ideolojik veya bireysel kavgamız olmadı, olmayacak. Biz kimseye şahsi bir şey söylemiyoruz, Zonguldak’ın gerçeklerini ortaya koyuyoruz. Zonguldak’ın gerçekleriyle yüzleşilmesini istiyoruz. Bütün siyasi ve ideolojik farklılıklarımızı, bütün görüş farklılıklarımızı bir kenara koyalım. Bu mücadelede ortak hareket edelim. Birlikte omuz omuza, dün ağabeylerimizin yaptığı gibi, babalarımızın yaptığı gibi hareket edelim. Birlikte mücadele edelim, çocuklarımıza birlikte aydınlık bir gelecek bırakalım. Önümüzdeki günlerde eğer madde tasarıdan geri çekilmezse, maden işçisi geçmişinden aldığı ışıkla geleceğinde ne yapacağını iyi biliyor. Önümüzdeki günlerde değişik eylem şekillerini ortaya koyacağız.”

Sertaç Özdemir

