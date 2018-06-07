Madencilere 10 milyon lirayı aşkın ceza kesildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünün maden işletmelerine yönelik ruhsat iptali ve idari para cezası uygulanmasına ilişkin kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre ruhsat bedelleri zamanında ödenmediği gerekçesiyle 25 ildeki bazı şirket ve özel kişilere ait 72 maden ruhsatı iptal edilirken, 453 şirkete 10 milyon lirayı aşkın para cezası kesildi. Kanuna göre ruhsat bedelinin yatırılmaması veya eksik yatırılması halinde 20 bin TL idari para cezası verilir ve ruhsat bedelinin üç ay içinde tamamlanması istenir. Bu süre içinde ruhsat bedelinin yatırılmaması durumunda ruhsat iptal edilir.