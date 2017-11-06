Madencilerin eylemi 12 saate ulaştı

Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) Torba Yasa Tasarısı olarak gelen 27.09.2017 tarihli "Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı"nın 58'inci maddesi ile 3213 Sayılı Maden Kanunu'nda yapılmak istenen değişikliğe tepki gösteren maden işçilerinin eylemi 12 saate ulaştı. 24.00-08.00 vardiyasında çalışan maden işçileri, mesai bitiminde yer üstüne çıkmadılar. Gündüz vardiyasındaki işçiler de yağmura ve soğuğa rağmen eyleme yer üstünden destek veriyor. Üzülmez 1 No'lu kuyunun önünde bekleyişlerine devam eden işçiler, zaman zaman "Madenler bizimdir bizim kalacak", "Madencinin feneri sönmeyecek" sloganları atarak özelleştirmeye karşı baretlerini yere vurarak tepkilerini dile getirdiler.

“Maden soğuk olur”

Eyleme yer üstünden destek veren işçiler, ekmek kavgasında olduklarını söylediler. Gece vardiyası işçilerine battaniye ve gıda takviyesi yapıldığını anlatan işçiler, sonuç alınmazsa eylemin süreceğini ifade ettiler. Karanlığa rağmen bekleyişlerini sürdüren iki işçi, “Gece vardiyası madenden çıkmamıştı. Biz de ilk başta tam bilmiyorduk. Eylemin olduğunu sonradan öğrendik. Eylem başladı. 12 saattir madendeler ve kararlılar. Biz de buradan gündüz vardiyası olarak destek veriyoruz. Şu anda 350’den fazla işçi aşağıda. Sonuçlanmazsa sonuna kadar devam, gerekirse ölüm. Hava soğuk ama biz alışkınız. Maden daha soğuk. Buradan onlara battaniye de gönderdik. İlerleyen saatlerde madenin ortamı daha da soğuk olur. Allah yardımcımız olsun. Ekmek için, aş için. Başka kimseden beklentimiz yok. Zonguldak halkı için. Zonguldak halkını burada göremiyoruz, hiçbiri de destek vermiyor” diye tepkilerini dile getirdiler.

Eylemde epilepsi nöbeti geçirdi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki tasarıda "Türkiye Taşkömürü Kurumu ile Türkiye Kömür İşletmeleri, uhdelerinde bulunan maden ruhsat sahalarını işletmeye, işlettirmeye, bunları bölerek yeni ruhsat talep etmeye ve bu ruhsatları ihale etmeye yetkilidir" maddesine karşı çıkan işçilerin eylemi sürerken bir işçi sara nöbeti geçirdi. 38 yaşındaki Recai Karalıoğlu isimli maden işçisi nizamiye girişinde beklediği sırada bayılarak yere düştü. Olayın şokunu yaşayan diğer işçiler ise epilepsi nöbeti geçiren arkadaşlarının imdadına koştu. Müessese Müdürlüğü önünde hazır bekletilen sağlık ekipleri bayılan işçiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansa aldı. Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan maden işçisinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Enerji Bakanlığından randevu talebi

Öte yandan gün içerisinde Ankara’ya hareket eden Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile görüştü. GMİS Üzülmez Şube Başkanı Tayfun Demir ise işçilere yaptığı açıklamada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından randevu talep edildiğini söyledi.

Onur Altındağ - Sertaç Özdemir - Barış Doğan

