Yaklaşık iki hafta kadar önce Escondida (Şili) ve Grasberg (Endonezya)’de bakır işletmelerinde yaşanılan olaylar, tüm dikkatlerini üzerine çekmişti. Protestocular tarafından dünyanın en büyük bakır madeni olan Escondida’da üretim durdurulmuş, Grasberg’de ise bakır madeninin ihracatı engellenmişti. Ayrıca Şili’deki bir başka madenden (El Soldado) de üzücü haberler gelmişti.

Madeni işleten firma ile devlet arasındaki anlaşmazlıktan dolayı bakır madenindeki üretim durdurulmuş, hükümetin madenlerle ilgili izlediği politikadan dolayı üretime son vermek zorunda kalındığı iddia edilmişti. Söz konusu firma yıllardır madenden bakır çıkarıyordu.

Bu yaşananlardan bir hafta sonra da protestolar Peru’ya sıçradı. Peru’nun en büyük madeni Las Bambas’da gösteriler düzenlendi. Yakın bölgelerden de katılımlarla beraber gösteri büyüdü ve madene giden yollar ulaşıma kapatıldı. Bundan dolayı da üretime bir kaç günlüğüne ara verildi. Peru Hükümeti, yaşanan olayları tehlikeli olarak nitelendirdi ve ivedilikle olaya müdahale etmesinin ardından üretime tekrar başlandı.