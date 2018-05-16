Diğer
Kategoriler

Maden'de ilk sahur

Zonguldak’ta özel bir maden ocağında çalışan işçiler yılın ilk sahurunu yerin metrelerce altında yaptı.

Madende ilk sahur

16 Mayıs 2018 05:57

Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde bulunan Arılar Madencilik isimli özel maden ocağında gece vardiyasında çalışan işçiler, yılın ilk sahurunu birlikte yaptı. Domates, konserve, peynir, soğan, salatalık ve ekmekten oluşan sahur menüsünde sohbet eden işçiler, yerin yaklaşık 200 metre altında ailelerinden uzak sahur yaptı.
Ramazan ayının gelmesine sevinen işçiler, ailelerinden uzak sahur yapmanın burukluğunu yaşadı. Yerin metrelerce altında zor şartlarda hem oruç tutup hem çalıştıklarını ifade eden maden mühendisi Bayram Barutçu, “Ramazan ayı yine bolluğuyla bereketiyle geldi. Bunun için hepimiz sevinçliyiz. Sonuçta madenciyiz, yaptığımız çok tehlikeli iş sınıfına giriyor. Biraz da ağır bir iş. 24 saat kesintisiz süren bir iş. Dolayısyıla Ramazan ayı içerisinde vardiyalarımızda iftar ve sahur vakti dışarıdaki gibi olmayıp çakışabiliyor. İşimiz zor ağır ama biz inancımız gereği ibadetimizi yapmaya devam ediyoruz. Şunu da biliyoruz ki yaptığınız iş ne olursa olsun ibadetin zor şartlarda yapılanının daha makbul olduğunu biliriz. Buna inanırız” diye konuştu.
15 yıllık maden işçisi Soner Tarhan ise “Gönlümüz isterdi ki bu ilk sahurumuzda evimizde ailemizle birlikte yapalım. Ama bu senede böyle oldu. Herşey nasip kısmet. Bütün İslam Alemi’nin Ramazan-ı Şerif’i mübarek olsun. Bolluk, bereket içinde geçsin. Biz madencilerin şansıdır bu genelde hep yeraltında sahur yapıyoruz. Bizim için dışarısı içerisi fark etmiyor. Hepimiz kardeşiz akrabayız, aynı yemeği paylaşıyoruz” diye ifade etti.
39 yaşındaki maden işçisi Ramazan Dirlik de domates, soğan, biber ve konserveden oluşan sofranın zengin sofrası olduğunu söyleyerek, “Bir Ramazan ayına daha ulaştığımız için çok sevinçliyim. 15 yıldır yer altında orucumuzu açarız, sahurumuzu yaparız. Bizim için içerisi dışarısı fark etmiyor. Burası da bizim evimiz. Soframızda evimizde ne varsa o var. Domates, biber, soğan, konserve var. Bu da bizim zengin soframız. Biz burada da bir aileyiz. Dışarıda bir ailemiz varsa madende de ailemiz var” şeklinde konuştu.
İşçiler, yemek sonrası yapılan duaların ardından kömür kazmaya devam etti.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 27°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 33°C

  • Bursa

    Bursa 31°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç