Madende üretim durdu, işçilere bir günlük yıllık izin verildi

TTK Karadon Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında kuyu bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle üretim durdu. Kuyu halat değişim işi nedeniyle Kilimli İşletmesi ve büyük hazırlık (Etüt) servisinde 2 Ocak 2018 günü 24.00-08.00, 08.00-16.00 vardiyasında çalışan işçilerin işe gelmeyeceği ve yıllık izin kullandırılacağı öğrenildi.

Öte yandan bakım ve onarım çalışmalarının ardından üretime devam edileceği öğrenildi. Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci İHA'ya yaptığı açıklamada, "Kilimli İşletmesinde kuyunun halat değişimi vardı. Bu değişirken sorun çıktı. Onu yetiştirmeye çalışıyorlar. Bugün yetiştirilmeye çalışılıyor. Kilimli işletmesine bağlı yer altında çalışan yaklaşık 700 işçiye bir günlük izin verildi. Çalışmaların ardından normal üretime devam edilecek" diye ifade etti.

Onur Altındağ