Diğer
Kategoriler

Madendeki göçükte kurtarma çalışmaları sürüyor

Zonguldak'ta maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 2 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Madendeki göçükte kurtarma çalışmaları sürüyor

23 Haziran 2018 00:26

Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Müessesesine bağlı maden ocağında yerin eksi 340 ila 460 kodlarında meydana gelen göçükte kalan 2 işçiyi tahlisiye ekiplerinin yoğun çabalarıyla kurtarma çalışmaları sürüyor. Recep Yurtseven isimli maden işçisi ile kurumda 2009 yılında işe başlayan Mevlüt Karagöl isimli işçi, 16.00-24.00 vardiyasında çalıştıkları esnada göçük altında kaldı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi, polis, AFAD ekibinin yanı sıra kurumun tahlisiye ekipleri sevk edildi. Tahlisiye ekibi göçüğün meydana geldiği bölgede arama kurtarma çalışması yaptı. Yaklaşık 4 saattir ekiplerin kurtarma ve tahkimat çalışmaları sürüyor.

Sertaç Özdemir - Barış Doğan
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 29°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç