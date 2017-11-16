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Madenlerde yeni düzenleme

Kırmızı’ olarak işaretlenen ve riskli madenler yılda 4 defa denetlenecek. ‘Sarı’ işaretliler yılda 2, ‘mavi’ madenler ise yılda 1 defa denetime tabi tutulacak...

Madenlerde yeni düzenleme

16 Kasım 2017 07:13

Manisa’nın Soma ilçesindeki ocakta 301 madencinin can vermesinin ardından çok şey değişti. Güvenlik üst seviyeye çıkarıldı, madencilerin izin ve sağlık hizmetleri olmak üzere sosyal haklarında şimdiye kadar görülmemiş yenilikler getirildi. Şimdi ise denetimde kaza riskini en aza indirecek, güvenlikte zirveye ulaşmayı sağlayacak tedbirler geliyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın talimatıyla başlayan çalışmalar, maden denetimlerini sil baştan ele alıyor. Buna göre maden sahaları öncelikle işletme güvenliği açısından risk içeriğine göre ‘mavi’, ‘sarı’ ve ‘kırmızı’ olarak 3 gruba ayrıldı. Riskli yer altı kömür madenleri ‘kırmızı’ grupta yer alacak. Bu gruptaki madenlerin denetim sıklığı yılda 1 defadan, yılda 4 defaya çıkarıldı. Yani, en ufak bir riskin dahi gözden kaçmaması için madenler her 3 ayda bir denetlenecek. Yeni dönemde tüm yer altı kömür madenleri ile yılda 100 bin tondan fazla üretim yapan yeraltı metal maden ocakları da artık 3 ayda 1 denetlenecek. Yeni dönemde sarı grup 6 ayda 1, mavi grup ise yılda 1 kez denetime tabi tutulacak.

Cebeci ocakları kırmızı grupta

Bakanlığın hedefinde, özellikle kazalarla gündeme gelen maden ocaklarının daha sık periyotlarla denetlenmesi var. Bu sahalar sık denetlenecek, eksik ve riskler anında tespit edilerek gerekli tedbirler alınacak. Bir önemli detay da Cebeci ocaklarıyla ilgili. Yılda 500 bin tondan fazla üretim yapan açık kömür ve metalik maden ocakları ile İscehisar bölgesi mermer ocakları ve İstanbul Cebeci bölgesi agrega ocakları da yılda 4 kere denetlenecek kırmızı grup içinde yer aldı.

Hangileri mavi ve sarı maden?

Kırmızı gruptan sonra denetimin yoğunlaşacağı grup “sarı” grup olacak. Bu grubun yılda 2 kez denetlenmesine karar verilirken üretimi yılda 100 bin tondan az olan yer altı metal ile üretimi 500 bin tondan az olan açık ocaklar bu sınıfta yer aldı. Üretimi 100 bin tondan az olan açık ocaklar ise mavi grupta yer alacak ve yılda bir kez denetlenecek. Kum ve çakıl grubu ocaklardan ise yılda 500 bin tondan fazla üretim yapanlar sarı, daha az üretim yapanlar ise mavi grupta yer alacak. 

Türkiye Gazetesi

Etiketler: kırmızı, maden, riskli maden, sarı

 

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