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Madımak’ta ölenler anısına 35 mum yakıldı

Beşiktaş Belediyesi, 2 Temmuz 1993’te Sivas Madımak Otel’de hayatını kaybedenler için bir anma programı düzenlendi. Programda hayatını kaybeden 35 kişi için 35 mum yakıldı.

Madımakta ölenler anısına 35 mum yakıldı

01 Ağustos 2017 09:53
Madımak’ta ölenler anısına 35 mum yakıldı - Tıkla İzle

Sivas Madımak Oteli'nde yaşamını yitirenler için Mustafa Kemal Kültür Merkezi'ndeki ‘’Unutmamak Müzesi’’nde bir anma program düzenlendi. Madımak Otel’de hayatını kaybeden 35 kişi, 24'üncü yıl dönümünde, 35 mum yakılarak anıldı. Etkinliğe, Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mürvet Günday, Alevi Dernekleri Federasyonları Avrupa Başkanı İsmet Abbasoğlu, sanatçılar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program, Madımak Oteli'nde ölenler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başladı. Ardından, konuklar Beşiktaş Belediyesi tarafından kurulan Unutulmamak Müzesi’ni gezdi.

Anma etkinliğinde konuşan Alevi Dernekleri Federasyonları Avrupa Başkanı İsmet Abbasoğlu, ‘’Biz Alevi Dernekleri olarak böyle bir acının bir daha yaşanmaması için neler yapılması gerektiğini bunların bir daha olmaması için kurumların ve alevilerin kendilerini biraz daha geliştirebilmek için bu yönde çalışmaların yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Acılar önemli, yaşanan şeyler çok önemli, çok değerli sanatçılar vardı, düşünürler vardı. Gerçekten bu toplum için Türkiye için çok değerli insanlardı ama bunların bir daha olmaması için neler yapılması gerekiyor bunları düşünmek lazım. Bunlarla ilgili çalışmaları çok daha fazla olması lazım. Bugünü hazırlayan Beşiktaş Belediyesi’ne sayın başkan Murat Hazinedar’a çok teşekkür ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.
Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mürvet Günday ise, ‘’En büyük terörizm cahillik bence, o yüzden bu müze çok değerli, o yüzden bu projenin fikir babası Bübi hocamız çok değerli. Burada olduğunuz için hepinize teşekkür ediyoruz. Bir daha böyle acılar yaşanmaması dileğiyle saygılar ve sevgiler sunuyorum’’ diye konuştu.


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