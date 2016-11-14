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'Madonna FaceLift' yöntemi ile 10 yıl gençleşmek mümkün

Ciltteki yaşlılık lekeleri, gözenekler, güneş hasarından dolayı meydana gelen yıpranmalar 'Madonna FaceLift' yöntemi ile yenilenebiliyor.

Madonna FaceLift yöntemi ile 10 yıl gençleşmek mümkün

14 Kasım 2016 17:00

Birden çok lazer enerjisinin yüzün farklı bölgelerine uygulanması olan Madonna yüz germe işlemi hakkında bilgi veren Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Türker Özyiğit, ayakta narkoz verilmeden yapılan bu işlem sayesinde, elmacıkların eski projeksiyonuna ulaştığını, göz kapaklarının, belirginliğini yitirmiş olan çene konturunun gerildiğini ve gıdı gevşekliğinin düzeldiğini belirtiyor.

Minik dokunuşlarla genç görünmek mümkün
Yüz problemlerinin yaşlanma ve yıpranmaya bağlı ortaya çıktığını ifade eden Op. Dr. Türker Özyiğit, "Cildimiz zaman içinde yıpranıyor. Yaşla ilişkili olabileceği gibi genç yaşlarda bile cilt lekeleri oluşabiliyor. Cildin gerginliği yaşla azalıyor ve cilt gevşemeye başlıyor. Bazen ciltte kızarıklıklar oluşuyor. Oluşan hafif kırışıklıklar zamanla derinleşiyor. Tüm bunlar cildimize etki eden dış etkenlerle ve genetik olarak oluşuyor. Dış etkenlerin başında güneş geliyor. Sıcak, soğuk, nem, rüzgar, kuru hava ve kimyasal maddeler cildimizde yaşlanmaya neden olan etmenler arasında sayılıyor. Yüz problemlerinin nedenleri ve sonuçları farklı olsa da çareleri aynı. Minik dokunuşlarla daha genç bir görünüme sahip olmak mümkün olabiliyor" dedi.

Ameliyatsız cilt gençleştirmeye ilgi artıyor
Ciltteki yaşlanmayı geciktirmede ameliyat ile bozulan ve gevşeyen yapıların eski haline getirme yönteminin yaygın olarak kullanıldığını belirten Op. Dr. Türker Özyiğit, "Günümüz yaşantısında insanlar artık, ameliyatsız-hastanesiz, ağrısız-çilesiz yöntemler arıyor. Bu noktada uygulanan yöntemlerden biri olan Madonna FaceLift lazer enerjisi ile gençleşmeye yardımcı oluyor. Etkili bir yüz gençleştirme işlemi için uygulanan lazerin yüzde yeni kollajen oluşumunu sağlıyor. Yeni kollajen sentezi ile yüzde gençleşme sağlayan lazer, aynı zamanda cildin kendi içindeki problemlerini de giderebiliyor. Madonna yüz germe adı verilen lazer ile her iki bölge de tedavi edilebiliyor. Bu işlem için bir gününüzü, tercihen bir hafta sonunuzu ayırmanız yeterli oluyor. İşlemden sonra 2 gün su değdirilmemesi gerekiyor. Üçüncü günden itibaren kişi, makyaj yaparak işinin başına veya toplantı salonuna geri dönülebiliyor" diye konuştu.

Madonna yüz germe denilen işlemin, esasında birden çok lazer enerjisinin yüzün farklı bölgelerine uygulanması olduğunu vurgulayan Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Türker Özyiğit, ayakta narkoz verilmeden yapılan bu işlemler kombinasyonu sayesinde, elmacıkların eski projeksiyonuna ulaştığını, göz kapaklarının, belirginliğini yitirmiş olan çene konturunun gerildiğini, hemen her zaman eşlik eden gıdı gevşekliğinin düzeldiğini belirtti. Özyiğit, ayrıca ciltteki yaşlılık lekelerinin, porlu-gözenekli derinin, seneler içinde güneş hasarından dolayı yıpranmış derinin, yenilenmiş olacağını dile getirdi. 

Etiketler: Madonna FaceLift


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