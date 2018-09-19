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Maduro: 'Ekim'de yapılacak darbeyi ortaya çıkardık'

Maduro: 'Ekim'de yapılacak darbeyi ortaya çıkardık'
Maduro: 'Ekim'de yapılacak darbeyi ortaya çıkardık'

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD kaynaklı dış güçlerin ülkesine Ekim ayı içinde bir darbe hazırlığında olduğunu ortaya çıkardıklarını açıkladı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD kaynaklı dış güçlerin ülkesine Ekim ayı içinde bir darbe hazırlığında olduğunu ortaya çıkardıklarını açıklayarak, emekli bir generalin Karayipler'de planlanan darbeyi desteklediğini duyurdu. Basın toplantısı düzenleyen Maduro yaptığı açıklamada, “İstihbaratımız emekli General Francisco Baez'in Miami ve Dominik Cumhuriyeti arasında hareket ettiğini saptadı. Bu kişi vatanımıza Ekim ayında bir darbe yapacağını söylüyor” ifadelerini kullandı. Maduro, o generali yakalayarak yanlışlarını ödeteceğini söyledi. 

Uluslararası basın tarafından da kabul edilen darbe girişimleriyle ilgili ifadelerini hatırlatan Maduro, “Veriler elimizde, Albay Oswaldo'nun kim olduğunu buldum. Valentin Garcia Palomo. ABD makamlarının toplantılarından sorumlu kişi. Bogota'dan koordine edilen finansör" dedi. 

Maduro, Venezuela Devlet Başkanlığı seçimlerinin yapıldığı Mart ayından bu yana, Kolombiya'dan finanse edilen askeri isyanları savuşturmak amacıyla bir grubun ortadan kaldırıldığını vurguladı. Maduro, "Kolombiya hükümeti göçmenlik meselesiyle uluslararası toplumu soymaya niyetli" ifadelerini kullandı. Aynı şekilde, Venezuela'da yaşayan Kolombiyalılara karşı nefret kampanyası başlattığı iddialarını reddetti. Maduro, Kolombiya hükümetini, “Onlar kokain kaçakçılığıyla savaşmak adına para istemek için yeterli güvenilirliğe sahip değiller” diyerek eleştirdi.

Öte yandan, yapılan ikili anlaşmalar kapsamında Venezuela, Çin'e 1 milyon varil petrol ihraç edecek.  

Serkan Bayar

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