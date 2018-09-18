Maduro Nusret'in konuğu oldu

Çin'e yaptığı resmi ziyaretin ardından İstanbul'a gelen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, eşi Cilia ile birlikte Türkiye'de ve dünyada tanınan Nusr-Et'te yemek yedi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Nusret, Venezuela Devlet Başkanı Maduro karşısında şovunu yaparak et servis ediyor. Ardından üzerinde ünlü saltbae hareketini yaparken çekilmiş fotoğrafının baskısı bulunan tişörtü hediye ediyor.

ÜLKESİNDE ELEŞTİRİ

Maduro, lüks restoranda yediği yemekle ilgili yapılan eleştirilere, “Teknik bir konuydu” dedi ve yemeğin tamamen yerel makamların davetiyle yenildiğini açıkladı. Maduro, Nusret Gökçe'nin kendisine, “Venezuela'yı seviyorum” dediğini de söyledi.