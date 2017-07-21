Maganda cinayetine 17 yıl hapis cezası

Geçtiğimiz yıl nisan ayında merkez Nilüfer ilçesi Yolçatı Mahallesi Gül Sokak’ta meydana gelen olayda, 43 yaşındaki İlknur Tarih, maganda kurşunuyla ağır yaralandı. Ağır yaralı halde Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılan Tarih, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri, 57 yaşındaki H.A. ve oğlu F.A.'yı (24) gözaltına aldı. Emniyette silahı kendisinin ateşlediğini ifade eden genç tutuklandı.

Sanık hakkında Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘bilinçli taksirle öldürme’, ‘mala zarar verme’ ve ‘ruhsatsız silah kullanma’ suçlarından dava açıldı. İlk duruşmadaki ifadelerini tekrarlayan F.A., “Olay tarihinde ben tadilat sebebiyle iş yerindeydim. Yolçatı Mahallesi’ne gelmemi söyledi. Ben ne olduğunu sorduğumda, ‘Babam bahçede çay içerken silahını temizliyordu. Ateş aldıktan sonra yanlışlıkla 1 kişiyi vurmuş’ dedi. Ben de aracıma binerek gittim. Babam yaralıyı hastaneye götürmüş. Ben de eşim, annem ve ablamı evime götürdüm. Daha sonra olay yerine geldiğimde 3 sivil polis beni gözaltına aldı. Ben baskı sebebiyle suçu üstlendim” dedi.

Tutuksuz yargılanan baba ise, “Olayı ben yaptım. 800 metre ağaçlık alanda silahı temizledikten sonra yere doğru 4-5 el ateş ettim. 15 dakika sonra küçük bir çocuğun seslerini duydum ve yanlarına gittim. Kapının önünde bir kadın yatıyordu. Aracımla hastaneye götürdüm. Olay yerine geldiğimde polisler vardı. Silahı birinden alacağıma karşılık aldım. Polise verdiğim ifademi kabul etmiyorum” diye konuştu.

Ölen kadının yakınları şikayetini geri çekti

Öte yandan ilk duruşmada şikayetçi olduklarını ifade eden İlknur Tarih’in yakınlarının mahkemeye dilekçe verdikleri ve şikayetinden vazgeçtikleri öğrenildi. Karar duruşmasında mahkeme heyeti 5 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan sanığa ilk olarak müebbet hapis cezası verdi. Daha sonra iyi hal indirimi uygulanan sanığın cezası 16 yıl 8 aya düştü, Ayrıca ‘ruhsatsız silah kullanma’ suçundan ise 1 yıl 3 ay hapis ceza alan sanık toplamda 17 yıl 11 ay hapse çarptırıldı. Baba ise. ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan 10 ay hapis cezası aldı. Babanın cezası hükmün geri bırakılmasına karar verildi. Yargıtay’ın cezayı onaması durumunda F.A. cezaevine girecek.

Ahmet Faruk Çabuk

