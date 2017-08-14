Maganda kurbanı Ahmet son yolculuğuna uğurlandı

Sultangazi’de maganda kurşunu ile yaralanarak felç kalan lise öğrencisi Ahmet Emre Çavuş, 2 yıl 11 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Olay tarihinde 17 yaşında olan Çavuş, yaralandıktan sonra kaldırıldığı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Omuriliğinin zedelenmesinden dolayı göğsünün altından itibaren felç olan ve uzun süren tedavinin ardından yaşamını kaybeden Ahmet Emre Çavuş için cemevinde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye CHP Milletvekili Akif Hamza Çebi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yerel bir gazetenin imtiyaz sahibi olan baba Bülent Çavuş taziyeleri kabul etti. Cenazede gözyaşlarına hakim olamayan acılı baba, katılan herkese teşekkür etti.

Hayatının baharında bir magandanın kurşunu ile önce felç kalan ve 2 yıllık yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybeden 19 yaşındaki Ahmet Emre Çavuş, cemevinde kılınan cenaze namazının ardından Gazi Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Mehmet Altunışık