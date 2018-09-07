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Maganda kurşunu cinayeti kamerada

Maganda kurşunu cinayeti kamerada
Maganda kurşunu cinayeti kamerada

Niğde'de kız kardeşinin sokak düğününde erkek kardeşi tarafından vurularak hayatını kaybeden Hasan Koyun'un vurulma anı görüntüsü ortaya çıktı.

Maganda kurşunu cinayeti kamerada - Tıkla İzle

Olay, 31 Ağustos gecesi Bor ilçesinin Bağdüz Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak düğünü sırasında tabancayla havaya ateş açıldı. Sıkılan ateş sonrası silahtan çıkan kurşun, gelinin ağabeyi Hasan Koyun'un başına isabet etti. Ağır yaralanan 2 çocuk babası Koyun, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Olayın ardından soruşturma başlatan polis ekipleri, 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Ekipler, yaptıkları çalışmada tabancayı kullanan kişinin Hasan Koyun'un erkek kardeşi Ramazan Koyun olduğunu belirledi. Suç aleti silahla birlikte yakalanan Ramazan Koyun tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Vurulma anı kamerada 

Kamera görüntüsünde pistte oynayan Hasan Koyun'un karşısından gelen kardeşi Ramazan Koyun'un silahı havaya kaldırmadan tetiğe bastığı görülüyor. İlk kurşun direkt ağabeyi Hasan Koyun'un başına isabet ederken talihsiz adam yere yığılıyor.  

Yasin Esen
 

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