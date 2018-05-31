Maganda kurşunu yalanını polis bozdu

Edinilen bilgiye göre, olay, Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Çiftehavuzlar Mahallesi Köşe Sokak'ta meydana geldi. Daha önceden de çeşitli suçlardan sabıkası bulunan 35 yaşındaki İ.K., sokakta bulunan kahveden çıkıp yolda yürüdüğü sırada elindeki tabancayla doldur boşalt yaparken ateş alan tabanca ile sol bacağından kendini vurdu. İ.K. hemen geri dönüp kahveye girdi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar 112 sağlık ekipleri ve polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı İ.K.'yı alarak Muradiye Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri çevrede araştırma yaptıkları sırada ateş alan silahı kahvede bularak el koydu.

Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler yaralı İ.K.'yı hastanedeki tedavisinden sonra ifadesini almak üzere emniyete götürdü. İ.K. ifadesinde ilk olarak yolda yürürken bir anda vurulduğunu hissettiğini, ancak kurşunun nereden geldiğini anlamadığını söyledi. Polis ekipleri çevrede çok sayıda güvenlik kamerasını inceleyip İ.K.'nın ruhsatsız tabancayla doldur boşalt yaptığı sırada silahın ateş aldığını ve kendini vurduğunu belirledi.

Bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde İ.K.'nın kahvenin önünde kendini vurduğu ve vurulduktan sonra üstündeki tişörtü çıkartıp bacağına tampon yaptığı anlar görülüyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından İ.K.'ya kabahatler kanuna göre ruhsatsız silah bulundurma ve taşıma suçundan cezai işlem yapılıp silahına el konuldu. Kendini vuran İ.K. daha sonra serbest bırakıldı.

Hakan Gönül