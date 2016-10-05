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Maganda kurşununa hedef olan mankenin vurulma anı güvenlik kamerasında

Geçtiğimiz hafta sonu İstanbul’un Sarıyer ilçesinde silahtan çıkan ve nereden geldiği belli olmayan serseri kurşun, bir tekstil firmasında prova mankenliği yapan Serap Ü.’yü yaraladı. Hastanede tedavi altında olan kadının vurulma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Maganda kurşununa hedef olan mankenin vurulma anı güvenlik kamerasında

05 Ekim 2016 17:01
Maganda kurşununa hedef olan mankenin vurulma anı güvenlik kamerasında - Tıkla İzle

1 Ekim Cumartesi günü Ayazağa’daki bir tekstil firmasında prova mankeni olarak çalışan 49 yaşındaki Serap Ü., kızıyla gezerken nereden geldiği belli olmayan serseri kurşunla omzundan yaralandı. Kadının omzundan sonra karaciğerine saplandığı öğrenilen kurşunun kimin silahından çıktığı henüz tespit edilemedi. Prova mankeninin hastanede yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, vurulma anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Görüntülerde hafta sonunda kızıyla birlikte köpeğini gezdiren Serap Ü.’nün, kurşunun vücuduna isabet etmesi ile sendeleyerek yere yığıldığı görülüyor. Annesinin çığlık atarak yere yığıldığını gören Hazal S. de yardım istemek üzere bir binaya giriyor. Olay sonrası yaralanan mankenin 'Waffle' adındaki köpeğinin ise sahibinin yanından ayrılmadığı göze çarpıyor.

Polis, henüz nereden geldiği belli olmayan ve bir kadının yaralanmasına neden olan serseri kurşunun kimin silahından çıktığını araştırıyor.

Mustafa Bakırhan
İSTANBUL

Etiketler: güvenlik kamerası, maganda kurşunu, manken


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