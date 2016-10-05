1 Ekim Cumartesi günü Ayazağa’daki bir tekstil firmasında prova mankeni olarak çalışan 49 yaşındaki Serap Ü., kızıyla gezerken nereden geldiği belli olmayan serseri kurşunla omzundan yaralandı. Kadının omzundan sonra karaciğerine saplandığı öğrenilen kurşunun kimin silahından çıktığı henüz tespit edilemedi. Prova mankeninin hastanede yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, vurulma anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Görüntülerde hafta sonunda kızıyla birlikte köpeğini gezdiren Serap Ü.’nün, kurşunun vücuduna isabet etmesi ile sendeleyerek yere yığıldığı görülüyor. Annesinin çığlık atarak yere yığıldığını gören Hazal S. de yardım istemek üzere bir binaya giriyor. Olay sonrası yaralanan mankenin 'Waffle' adındaki köpeğinin ise sahibinin yanından ayrılmadığı göze çarpıyor.

Polis, henüz nereden geldiği belli olmayan ve bir kadının yaralanmasına neden olan serseri kurşunun kimin silahından çıktığını araştırıyor.

Mustafa Bakırhan

İSTANBUL