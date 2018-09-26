Magandalar sürücüyü sopayla dövüp bıçakladılar

Olay, Sanayi Mahallesi eski Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü Muhammed Can Kafaoğlu, otomobiliyle kırmızı ışıkta beklediği sırada henüz kimlikleri belirlenmeyen 3 kişinin saldırısına uğradı. 3 şüpheli önce bıçakla sonra da ellerindeki sopalarla sürücü Kafaoğlu'na arda arda vurmak suretiyle darp ettiler. Çevredeki vatandaşlar tarafından polis ekipleri ve 112 acil servis ekiplerine haber verildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak ve sopayla yaralanan sürücü Kafaoğlu, 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Olay sonrası hızla kayıplara karışan şüpheli 3 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Zanlıların sürücüye saldırı anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Hasan Ay