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Mağarada donmak üzereyken polisler kurtardı

Kocaeli Derince’de 4 gün önce ailesinin kayıp ihbarı verdiği şizofreni hastası 26 yaşındaki genç, mağara ve kayalıkların arasında aç halde iki gün geçirdiği Amasya’da donmak üzereyken polisler tarafından bulundu.

Mağarada donmak üzereyken polisler kurtardı

18 Kasım 2016 09:42
Mağarada donmak üzereyken polisler kurtardı - Tıkla İzle

Her seferinde Derince sokaklarında çıkıp dolaştıktan sonra evine dönen 26 yaşındaki Fatih Karakuş’tan bu defa geç saatlere kadar haber alamayan ailesi durumu polise bildirdi. Polis, Fatih Karakuş ile ilgili ülke genelindeki birimlere bilgi verdi. 

Fethiye Mahallesi’nde kayalıklarda bir kişinin olduğu ihbarı alan Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri soğuktan donmak üzere olan şahsı Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Önce adını söylemek istemeyen gencin yapılan kontrolünde şizofreni hastası olduğu anlaşıldı. Psikiyatri servisine yatırılan gencin polisin ısrarlı konuşmaları üzerine ‘Uğurlu köyündenim’ demesi üzerine Kocaeli Derince’ye bağlı Uğurlu köyünün muhtarıyla telefonla iletişime geçildi. Gencin 4 gün önce aynı ilden kayıp ihbarı verilen yüzde 85 engelli raporu bulunan Fatih Karakuş olduğunu belirlendi. 

Durumun kendilerine bildirilmesi üzerine yeğenini almaya gelen Şaban Karakuş, “Bazen akrabalara gidip geliyordu. Bu sefer dönmeyince polise başvurduk. Otobüsle Amasya’ya gelmiş. Polisler dışarıda bulmuş hastaneye getirmişler” dedi. 

Karakuş, mağarada kaldığını anlatan ve üstünü giydirirken ‘Amca bana kız bulsana’ diye seslenen yeğenini bulan polislere ve yakından ilgilenen hastane personeline teşekkür etti.  

Murat Çelik A.


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