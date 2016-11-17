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Mağarada nefes kesen geçiş...Halatlarla indiler, yüzerek geçtiler

Bursalı dağcılar, Güney Marmara Bölgesi'nin en uzun yeraltı geçidi olan 5,5 kilometre uzunluğunda 60 göletten oluşan Ayvaini Mağarası'na önce halatlarla indiler, daha sonra yüzerek geçtiler.

Mağarada nefes kesen geçiş...Halatlarla indiler, yüzerek geçtiler

17 Kasım 2016 11:20

Yurt içi ve yurt dışında birçok dağlara tırmanan Uludağ Dağcılık Kulübü (ULUDAK) ekibi, Nilüfer ve Mustafakemalpaşa ilçesindeki 3 köy sınırında yer alan Ayvaini Mağarası'nı geçmenin keyfine vardı.
Türkiye’nin en uzun altıncı mağarası olan Ayvaini Mağarası, 1970 yılında 3 kişilik bir İspanyol ekip tarafından keşfedildi. 

Nilüfer ilçesi Ayva Köyü ile Mustafakemalpaşa ilçesi Kazanpınar ve Doğanalan köyleri arasında kalıyor. Yer kabuğunun kırıklarla parçalanarak ayrı kıtalara bölünmeye başladığı 'Mezozoik Zaman'dan günümüze gelen Ayvaini Mağarası, ULUDAK ekibinin yaptığı 4 saatlik bir geziyle yine gündeme geldi. Yurt içi ve yurt dışında birçok dağın zirvesine çıkan ekip, halatlarla aşağı indiği mağaradan su seviyesinin mevsimsel etkilerle değişmekte olduğu bölgelerden ise yüzerek geçti.

Olağanüstü sarkıt ve dikitlerle kaplı, duvar damlataşları, sulu damlataş havuzları ve gölcükleri, el değmemiş yapısıyla gerçek bir doğa harikası olan Ayvaini Mağarası, özellikle mağaracı ve dağcı keşif tutkunlarının uğrak yeri oldu. 

Bursa’nın hatta Türkiye’nin doğa sporları açısından en önemli bölgesi olduğunu belirten ULUDAK Başkanı İsmet Şentürk, “Çok güzel bir geçiş oldu. Daha önce geçme fırsatımız olmuştu. Ama gece geçmeyi planladık. Saat 21.00 sıralarında giriş yaptığımız mağaradan saat 01.00 gibi çıkış yaptık. Yer yer yüzerek yer yer ise yürüyerek geçtik. Burayı turizme açmayı planladıklarını duyuyoruz. Bu mağaranın turizme açılması, bu güzelliklerin sonu anlamına gelir. Çıkış bölümü düzenlenerek bir kısmı açılabilir. Ama mağaranın bütününü korumamız gerekiyor” dedi. 

 Abdullah Çibir
 

Etiketler: mağara


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