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Mağaralarda mühimmat bulundu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde tespit edilen iki mağara içerisinde mühimmat ele geçirildi.

Mağaralarda mühimmat bulundu

15 Ağustos 2017 13:19

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “14 Ağustos 2017 günü Yüksekova ilçesi Verkavik Tepe bölgesinde yapılan arazi arama ve tarama faaliyeti neticesinde tespit edilen 2 mağara içerisinde; 4 adet el bombası, 4 adet dolu dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü, 2 adet dolu AK-47 kalaşnikof silaha ait şarjör, 1 adet roket sevk fişeği kabı, 14 adet 14,5 mm doçka mühimmatı (mayon kutusu içerisinde), 1 adet çuval içerisinde muhtelif giysiler, 1 adet tencere, 1 adet set üstü ocak, 1 adet boş jelikan (plastik bidon), 1 adet siyah sırt çantası, 2 adet piknik tüpü ele geçirilmiştir. Ayrıca toprağa gömülü vaziyette basma düzenekli çivi ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı tespit edilmiş olup, olay yerinde usulüne uygun olarak imha edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi. 


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