Kdz. Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren bir alış veriş merkezindeki mağaza, açılışa, Beşiktaşlı eski futbolcu Pascal Nouma ile manken Merve Aydın’ı davet etti. Mağaza önüne gelerek Pascal Nouma’yı görmek isteyen genç yaşlı yüzlerce kişi izdihama neden oldu. Mağazanın açılmasını beklerken adeta birbirlerini ezen vatandaşların arsında küçük çocukların olması da dikkat çekti. Açılışa gelen vatandaşlar mağaza içerisine dörderli gruplar halinde alınırken, görevlilerle açılışa gelenler arasında sık sık tartışmalar yaşandı. Hayranları için forma imzalayıp, fotoğraf çektiren Pascal Nouma ile manken Merve Aydın, yapılan açılışın ardından ilçeden ayrıldı.