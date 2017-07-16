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Mağaza müdürünün cesedi çay kenarında bulundu

Batman’da kayıplara karışan bir mağaza müdürünün cesedi, 3 kurşunla vurulmuş halde çay kenarında bulundu.

Mağaza müdürünün cesedi çay kenarında bulundu

16 Temmuz 2017 13:34

Edinilen bilgilere göre, Batman merkeze bağlı Kocalar köyü mevkiinden geçen çay kenarında erkek cesedi gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi. Kısa süre içerisinde gelen jandarma ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. İncelemede cesedin kentteki bir mağazanın müdürlüğünü yapan 33 yaşındaki Selçuk Şahin’e ait olduğu belirlendi. Ceset, savcının incelemesinin ardından otopsi için Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Trabzon’un Akçaabat ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Selçuk Şahin’in evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Osman Arslan

Etiketler: Batman, ceset


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