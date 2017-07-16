Mağaza müdürünün cesedi çay kenarında bulundu

Edinilen bilgilere göre, Batman merkeze bağlı Kocalar köyü mevkiinden geçen çay kenarında erkek cesedi gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi. Kısa süre içerisinde gelen jandarma ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. İncelemede cesedin kentteki bir mağazanın müdürlüğünü yapan 33 yaşındaki Selçuk Şahin’e ait olduğu belirlendi. Ceset, savcının incelemesinin ardından otopsi için Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Trabzon’un Akçaabat ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Selçuk Şahin’in evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Osman Arslan