'Mağazalaşma sürecine hız vereceğiz'

Elektronik ürün ve beyaz eşya satışında bilinen e-ticaret sitelerinden olan İstanbul Bilişim, online satışın yanında ürünleri yerinde görüp deneyimleyerek satın almak isteyen kullanıcılar için mağazalaşma sürecine hız verdi. 2018 yılında 4 olan mağaza sayısını ikiye katlama yolunda ilk adımı atan firma, İzmir ve Ankara’da açılacak mağazalar için hazırlıklara başladığını duyurdu.

Konuyla ilgili olarak İstanbul Bilişim Genel Müdür Yardımcısı Levent Menteşe, “2018 yılı hedeflediğimiz noktaya ulaşmamız açısından ekip olarak özveri ile çalışacağımız, müşteri memnuniyetini daha da arttıracağımız bir yıl olacak. Mevcut her bir mağazamızdaki günlük ziyaretçi sayısı yaklaşık binin üzerinde. İnternet sitesi üzerinden ürünleri araştıran müşterilerimizin mağazamıza gelerek ürünle kurdukları temas, satın alma kararlarında önemli rol oynuyor. Müşterilerimiz, ürünleri görerek, inceleyerek ve test ederek satın almak istiyor. Alacakları ürünleri diğer ürünler ile karşılaştırarak satış temsilcilerimize danışıyor, mağazada zaman geçiriyor ve bu süre içerisinde de markamız ile bir bağ kuruyor. Bu bağı güçlendirmek, ürün ve hizmetlerimizi daha fazla deneyimlemelerini sağlamak amacıyla 2018 yılında mağaza sayımızı yıl sonuna kadar artırmayı hedefliyoruz.’’ Şeklinde açıklamalarda bulundu.