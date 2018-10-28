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Mağazanın balkonundan düşen kadın hayatını kaybetti

Mağazanın balkonundan düşen kadın hayatını kaybetti
Mağazanın balkonundan düşen kadın hayatını kaybetti

Adana'da bir mağazanın 9. katındaki balkondan beton zemine düşen kadın hayatını kaybetti. Kadının cansız bedenini gören vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Selver D. (42) sabah saatlerinde bir mağazaya gelerek 9. katta bulunan kafeteryaya çıktı. Selver D. kafeteryada bir bardak çay içtikten sonra sigara içmek için balkona çıktı. Kafeterya çalışanları kadını göremeyince merak edip balkona çıktıklarında kadının kaldırımda hareketsiz yattığını görünce polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Çevredeki vatandaşlar meraklı gözlerle yaşananları izlerken, bazı vatandaşlar cep telefonları ile görüntü çekti. Bazı kadınlar ise gördükleri manzaradan etkilenip gözyaşlarını tutamadı. Olayın intihar olduğunu düşündüğünü belirten bir kadın, "İnsan canına kıyar mı" dedi.
Ağlayan kadınlar, genç kadını tanımadıklarını ama onu kaldırımda öyle yatarken görünce çok üzüldüklerini belirttiler.

Selver D'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, polis kadının ölümüyle ilgili inceleme başlattı.  

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