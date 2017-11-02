Magazin dünyasında en çok konuşulan isimler açıklandı

Medya Takip Merkezi (MTM) magazin dünyasının Ekim ayı raporunu açıkladı. Magazin Gazetecileri Derneği için hazırlanan rapora göre en çok konuşulan isimler Acun Ilıcalı ve Demet Akalın olurken, camiada yaşanan çeşitli polemikler ise aya damgasını vurdu.

MTM’nin medya raporuna göre Acun Ilıcalı, Ekim ayında adını listenin başına yazdırmayı başardı. Yaptığı TV programları ile gündemi belirleyen Ilıcalı, medyada toplam 4 bin 105 habere konu edilerek zirvedeki isim oldu. Magazin camiasının dilinden düşmeyen Demet Akalın ise 2 bin 801 haberle ikinci sıraya yerleşti.

Gülben Ergen ile Erhan Çelik polemiğinde yeni boyut

Magazin dünyası son bir aydır Gülben Ergen ve bir sene önce ayrıldığı eşi Erhan Çelik ile arasında yaşananları ve Ergen’in evli işadamı Tolga Duğles’le yaşadığı yasak aşk iddialarını konuşuyor.

Ergen, evinin korumalı otoparkında aracının bıçakla çizilmesi üzerine Erhan Çelik hakkında suç duyurusunda bulunmuş ve eski çift soluğu mahkemede almıştı. Ergen yaşadığı olumsuz olaylar sonrasında yer alacağı bazı projelerden de çıkarıldı. Yankıları hala devam eden olaylar zinciri ile Gülben Ergen toplam 2 bin 772 haberde yer alırken, Erhan Çelik bin 581 haberle konuşuldu.

O Ses Türkiye’de Yıldız Tilbe rüzgarı

Bu yıl O Ses Türkiye jürisine dahil olan Yıldız Tilbe, hem şarkıları hem de programdaki davranışları ile ilgileri üzerine çekmeye devam ediyor. Tilbe, Gökhan Özoğuz ile tartışma yaşadığı iddialarına Gökhan’a karşı sergilediği samimi davranışları ile son noktayı koydu. Programda olmaktan mutluluk duyduğunu her defasında dile getiren Tilbe, yarışmada kendisine prenses gibi davranıldığını söyledi. Yıldız Tilbe, bu başlıklar ile toplam 2 bin 322 haber ile listenin 5. sırasına yerleşti.

Nurgül Yeşilçay’dan detoks hamlesi

Son zamanlarda sosyal medya paylaşımları ile gündeme gelen ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, Ekim ayında adından oldukça söz ettirdi. 4 bin TL ödeyerek detoks kampına giden Nurgül Yeşilçay, kilo vermek için gittiğini fakat tam tersine kilo aldığını söyleyerek 'açım aç' diye isyan etmişti. Paylaşımlarının yanında, 'Yedullah’ın Güzel Cini' adlı yeni filmde Dilaram adlı dilsiz bir karakteri canlandıracak olan Yeşilçay, filmdeki rolü, alacağı para ve İran’da film boyunca konaklayacağı mekan ile de medyada yer aldı. Ünlü oyuncu bu haberlerle birlikte toplamda 2 bin 211 haberin konusu oldu.

Seda Sayan 'kayıp anneyi' arıyor

Seda Sayan ve Uğur Arslan’ın sunumuyla ekranlara gelen Seda ve Uğur’la Artık Susma programı yaşanılan ilginç olaylarla gündemden düşmüyor. Programda ünlü Yeşilçam yıldızı Hale Soygazi’nin çocuğu olduğunu iddia eden bir kişi ortalığı karıştırdı. Sosyal medyada Hale Soygazi için ''evladını nasıl terk eden vicdansız'' yorumları yapılmasından dolayı Hale Soygazi DNA testi istedi ve Çağlayan Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulundu. Çeşitli eleştirilerle karşı karşıya kalan programın sunucusu Seda Sayan, ay boyunca bin 922 haberde konuşuldu.