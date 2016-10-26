Eşi felçli olan ve tek çocuğu ile baraka bir evde yaşamlarını sürdürmek zorunda olan Nevin Duran’a Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü yardım eli uzattı. Duran ailesini ziyaret eden, Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü koordinatörü Meclis Üyesi Gönül Asuk ile müdür Ayşe Kılıç, ailenin yeni bir eve taşınmasını sağladı. Hayırseverlerin de katkısı ile ev eşyaları temin edildi. Mahalle muhtarlarının da katkısı ile yardıma muhtaç ailelerle temasa geçtiklerini belirten Meclis üyesi Gönül Asuk, ‘ Belediye imkanları ve hayırseverlerin de desteği ile yardıma muhtaç aile ve kişilerin eksikliklerini tamamlıyoruz’ dedi. Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ayşe Kılıç da, yardıma muhtaç kişiler için müdürlüğün araştırma yaptığını ifade ederek ‘ Yardıma muhtaç olan kişiler için muhtarlıklarımız ile görüşmelerimiz oluyor. Başvuruları da değerlendiriyoruz. Belirlenen aile ve kişileri ziyaret ederek, eksikliklerini tespit ediyoruz. Bu tür aile ve kişiler daha sonradan da bizim gözetimimizde oluyorlar’ dedi.

Tuncay Türkgülü

DÜZCE