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Mağdur aileye yardımların en güzeli

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından, barınma sorunu olan Karacahacımusa Mahallesinde Nevin Duran ailesine yardım eli uzatıldı. Baraka bir ortamda yaşamını sürdürmek zorunda olan Duran ailesi yeni eve yerleştirildi ve ev eşyaları temin edildi.

Mağdur aileye yardımların en güzeli

26 Ekim 2016 11:17

Eşi felçli olan ve tek çocuğu ile baraka bir evde yaşamlarını sürdürmek zorunda olan Nevin Duran’a Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü yardım eli uzattı. Duran ailesini ziyaret eden, Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü koordinatörü Meclis Üyesi Gönül Asuk ile müdür Ayşe Kılıç, ailenin yeni bir eve taşınmasını sağladı. Hayırseverlerin de katkısı ile ev eşyaları temin edildi. Mahalle muhtarlarının da katkısı ile yardıma muhtaç ailelerle temasa geçtiklerini belirten Meclis üyesi Gönül Asuk, ‘ Belediye imkanları ve hayırseverlerin de desteği ile yardıma muhtaç aile ve kişilerin eksikliklerini tamamlıyoruz’ dedi. Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ayşe Kılıç da, yardıma muhtaç kişiler için müdürlüğün araştırma yaptığını ifade ederek ‘ Yardıma muhtaç olan kişiler için muhtarlıklarımız ile görüşmelerimiz oluyor. Başvuruları da değerlendiriyoruz. Belirlenen aile ve kişileri ziyaret ederek, eksikliklerini tespit ediyoruz. Bu tür aile ve kişiler daha sonradan da bizim gözetimimizde oluyorlar’ dedi. 

Tuncay Türkgülü
DÜZCE

Etiketler: Düzce Belediyesi


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