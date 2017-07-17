Diğer
Kategoriler

Mağdur Hakları Kanunu Tasarısı’na ilişkin detaylar paylaşıldı

Adalet Bakanlığı, resmi internet sitesi üzerinden ’Mağdur Hakları Kanunu Tasarısı’na ilişkin detayları paylaştı.

Mağdur Hakları Kanunu Tasarısına ilişkin detaylar paylaşıldı

17 Temmuz 2017 12:04

Adalet Bakanlığı tarafından ’Mağdur Hakları Kanunu Tasarısı’na ilişkin detaylar resmi internet sitesinin ’tasarılar’ bölümünden paylaşıldı. Tasarının amaç ve kapsam bölümünde, "Bu Kanunun amacı, soruşturma veya kovuşturma aşamasında suç mağdurlarına tanınan haklar ile sağlanan hizmet ve yardımlara ilişkin esasları ve bu hizmetlerin yerine getirilmesine dair görev, yetki ve sorumlulukları düzenlemektir. Bu Kanun, soruşturması veya kovuşturması Türkiye’de yürütülen suçlar nedeniyle ortaya çıkan mağduriyetler hakkında uygulanır" ifadelerine yer verildi.

Tasarıyla, mağdurun, ailesinin veya birlikte yaşadığı kişilerin başvurması ve talebin ciddi bulunması halinde, suçun tekrarının veya başkaca bir suçun işlenmesini önlenmesi için kolluk birimlerince gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi. Tutuklu veya hükümlünün ceza infaz kurumlarından çıkmasına ilişkin bilgiler gerekli tedbirlerin alınması için İçişleri Bakanlığı ile mağdurun bulunduğu yerin güvenlik birimine bildirildiği kaydedildi. Mağdurun talebi halinde, ceza muhakemesinin zorunlu kıldığı durumlar hariç olmak üzere, soruşturma veya kovuşturma işlemlerinin yapıldığı yerlerde, şüpheli veya sanıkla mağdurun temasını önleyici tedbirler alındığı bildirildi.

Tüm detaylara, Adalet Bakanlığının resmi internet sitesi olan, http://www.adalet.gov.tr/Tasarilar/ adresinden ulaşılabiliyor.


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 31°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!