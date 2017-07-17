Mağdur Hakları Kanunu Tasarısı’na ilişkin detaylar paylaşıldı

Adalet Bakanlığı tarafından ’Mağdur Hakları Kanunu Tasarısı’na ilişkin detaylar resmi internet sitesinin ’tasarılar’ bölümünden paylaşıldı. Tasarının amaç ve kapsam bölümünde, "Bu Kanunun amacı, soruşturma veya kovuşturma aşamasında suç mağdurlarına tanınan haklar ile sağlanan hizmet ve yardımlara ilişkin esasları ve bu hizmetlerin yerine getirilmesine dair görev, yetki ve sorumlulukları düzenlemektir. Bu Kanun, soruşturması veya kovuşturması Türkiye’de yürütülen suçlar nedeniyle ortaya çıkan mağduriyetler hakkında uygulanır" ifadelerine yer verildi.

Tasarıyla, mağdurun, ailesinin veya birlikte yaşadığı kişilerin başvurması ve talebin ciddi bulunması halinde, suçun tekrarının veya başkaca bir suçun işlenmesini önlenmesi için kolluk birimlerince gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi. Tutuklu veya hükümlünün ceza infaz kurumlarından çıkmasına ilişkin bilgiler gerekli tedbirlerin alınması için İçişleri Bakanlığı ile mağdurun bulunduğu yerin güvenlik birimine bildirildiği kaydedildi. Mağdurun talebi halinde, ceza muhakemesinin zorunlu kıldığı durumlar hariç olmak üzere, soruşturma veya kovuşturma işlemlerinin yapıldığı yerlerde, şüpheli veya sanıkla mağdurun temasını önleyici tedbirler alındığı bildirildi.

Tüm detaylara, Adalet Bakanlığının resmi internet sitesi olan, http://www.adalet.gov.tr/Tasarilar/ adresinden ulaşılabiliyor.