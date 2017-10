Mağdur rolü oynayan 5 hırsız, çaldıkları 650 bin TL’lik iç fındığı satarken yakalandı

Trabzon’dan İtalya’ya götürülmek için yola çıkan ve Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde çalındığı ihbarı verilen 650 bin TL’lik fındık yüklü tırın, ihbarı veren şahsın da içinde olduğu 5 kişi tarafından çalındığı ortaya çıktı. Yaklaşık 1 aydır Mobese ve PTS kayıtlarını inceleyen Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İstanbul’da düzenledikleri operasyonda 5 hırsızı, çaldıkları fındık yüklü tır dorsesiyle birlikte kıskıvrak yakaladı.

İtalya'ya gidecek 650 bin TL'lik fındık Kocaeli'de çalındı

Olay, 17 Eylül 2017 günü gecesinde Başiskele’de bulunan bir akaryakıt istasyonu yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Trabzon’dan yola çıkan ve İtalya’ya gönderilmek üzere Bursa’dan gemiye yüklenecek E.T. adlı sürücü idaresindeki yaklaşık 650 bin TL değerindeki 24 ton iç fındık yüklü tır, Başiskele’de yol kenarındaki boş bir alana girdi. Tırın sürücüsü E.T. rahatsızlandığını söyleyerek 112 Acil Yardım ekiplerinden yardım istedi. Gelen ambulansla hastaneye giden E.T., geri döndüğünde aracının yerinde olmadığını görünce Başiskele İlçe Emniyet Müdürlüğüne gitti. Araçta tek olduğunu söyleyen E.T., Y.M.D. adlı şahsa ait fındığın yüklü olduğu aracının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu.

Polisin dikkati organize hırsızlığı ortaya çıkardı

İhbarın ardından aracın anahtarsız açılamayacağından şüphelenen Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgede bulunan tüm mobese, güvenlik kameraları ile PTS kayıtlarını inceleme altına aldı. İnceleme sonucunda sürücü E.T.’nin araçtan indikten 4 dakika sonra ise tek olduğunu söylediği tırın içerisinden bir başka şahsın çıktığını ve 17 dakika sonra aracı alarak uzaklaştığını tespit ettiler. Ekipler, PTS incelemelerinde ise aracın İstanbul Gaziosmanpaşa ve Eyüp civarına gittiğini tespit ederek belirlenen adresleri takibe aldılar. Takip sonucunda çalınan ve şase numarası değiştirilen tır dorsesinin bir iş yeri önünde olduğunu ve tır sahibi ile tırı çalan kişilerle birlikte olan 3 kişinin belirlenen iş yerinde çalıntı fındığın büyük bir kısmını sattıkları tespit edildi.

Tırı parçalayarak fındığı da pazarlayarak sattılar

Tespitin ardından harekete geçen ekipler, İstanbul’un Gaziosmanpaşa ve Eyüpsultan ilçelerinde belirlenen adreslere baskın yaptılar. Yapılan başarılı operasyonda tır sahibi, H.Y., tırı çalan E.A., çalıntı tırı parçalayan ve çalıntı fındıklarla birlikte satan F.T. ve İ.T. adlı iki kardeş ile fındığı pazarlayan A.D. adlı şahıslar kıskıvrak yakalandı. Satışın yapıldığı iş yeri önünde park halinde ve içinde bir miktar fındık olan tır dorsesine el koyan polis ekipleri, 5 kişi de gözaltına alarak Kocaeli’ne getirdi.

Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 5 kişi, sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

