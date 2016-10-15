FETÖ’cü oldukları gerekçesiyle kamudan uzaklaştırılanların yaptıkları itiraz başvuruları için özel bir ekip oluşturuldu. Çoğunluğu mükerrer olan dilekçeler bu ekip tarafından tek tek ayıklanmaya başlandı. Bugüne kadar 71 bin dilekçenin geldiği, bu dilekçelerin büyük bölümünün mükerrer olması sebebiyle bir ekibin ayrıştırma işlemiyle görevlendirildiği öğrenildi. Bir kişi, mağdur olduğu gerekçesiyle Cumhurbaşkanlığından başlayarak, Başbakanlık, valilik ve ilgili bakanlığa kadar her kuruma başvuruyor. Dilekçeler Başbakanlıkta oluşturulan bir havuzda toplanıyor. Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli’nin başkanlığındaki bir ekip, zamanlarının büyük bölümünü şu anda bu başvuruları ayıklamakla geçiriyor. Mağdur olduğunu iddia ederek başvuranların büyük bölümünün ise tek tip dilekçe verdiği kaydedildi. Başbakan Yardımcısı Canikli, “Yapılacak inceleme sonucunda gerçekten mağdur olanlar ayıklanacak. Hangi bakanlığı ilgilendiriyorsa ayırıyoruz. Daha sonra her bakanlık bünyesinde kurulan komisyonlar bu başvuruları gözden geçirecek. Ancak çok fazla geri dönüş olacağını düşünmüyorum. Çünkü çok dikkatli davrandık kamudan atılma konusunda. Ama 71 bin başvurunun içinde hata yaptığımız belki bin, iki bini geçmez. Gelen başvuruların zaten büyük oranda örgütün talimatı ile yapıldığı dilekçenin içeriğinden anlaşılıyor. Büyük bölümü FETÖ’cü” dedi. Kamuoyunda bazı milletvekillerin de ByLock kullandığına yönelik yapılan tartışmaları da değerlendiren Canikli, “Biz gereken araştırmayı yaptık. Kesinlikle ByLock kullanan bir milletvekilimiz yok” açıklamasını yaptı.

Yücel KAYAOĞLU - Türkiye gazetesi