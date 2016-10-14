Salon: Prof. Dr. Turgay Atasü
Hakemler: Marko Vuckovic xx, Mykola Ambrosov xx, Vasiliki Tsaroucha xx
İstanbul Üniversitesi: Şaziye İvegin Üner xx 9, Gizem Yavuz xx 9, White xx 10, Putnina xxx 15, Cado xxx 15, Hooper xx 10, Ayşe Okul xx, Didem Nakaş xx, İlayda Güner xx
Başantrenör: Emre Özsarı
Yakın Doğu Üniversitesi BGD: Eldebrink xx 11, Olcay Çakır xx 8, Jovanovic xx 3, Bahar Çağlar xx 8, Hollingsworth xx 6, Robinson xxx 20, Merve Aydın x 1, Duygu Fırat x, Gizem Başaran x
Başantrenör: Zafer Kalaycıoğlu
1. Periyot: 22-14 (İstanbul Üniversitesi lehine)
Devre: 37-30 (İstanbul Üniversitesi lehine)
3. Periyot: 54-49 (İstanbul Üniversitesi lehine)