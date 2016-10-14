Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Mağlubiyete rağmen adını gruplara yazdırdı

Mağlubiyete rağmen adını gruplara yazdırdı

FIBA Kadınlar Euro Cup ön eleme turu rövanş maçında Yakın Doğu Üniversitesi BGD, deplasmanda İstanbul Üniversitesi’ne 11 sayı farkla 68-57 mağlup olmasına rağmen adını gruplara yazdırdı.

Mağlubiyete rağmen adını gruplara yazdırdı

14 Ekim 2016 00:19

Salon: Prof. Dr. Turgay Atasü

Hakemler: Marko Vuckovic xx, Mykola Ambrosov xx, Vasiliki Tsaroucha xx

İstanbul Üniversitesi: Şaziye İvegin Üner xx 9, Gizem Yavuz xx 9, White xx 10, Putnina xxx 15, Cado xxx 15, Hooper xx 10, Ayşe Okul xx, Didem Nakaş xx, İlayda Güner xx

Başantrenör: Emre Özsarı

Yakın Doğu Üniversitesi BGD: Eldebrink xx 11, Olcay Çakır xx 8, Jovanovic xx 3, Bahar Çağlar xx 8, Hollingsworth xx 6, Robinson xxx 20, Merve Aydın x 1, Duygu Fırat x, Gizem Başaran x

Başantrenör: Zafer Kalaycıoğlu

1. Periyot: 22-14 (İstanbul Üniversitesi lehine)

Devre: 37-30 (İstanbul Üniversitesi lehine)

3. Periyot: 54-49 (İstanbul Üniversitesi lehine)


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 19°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!