Mahalle bekçisi, 54 yaşındaki adama silah çekip tekme attı

Merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi’nde apartman yöneticisi olan Gökay Gültekin, aynı apartmanda oturan mahalle bekçisi Y.A.’nın kendisine silah çektiğini ve darp ettiğini ileri sürerek şikayetçi oldu. Güvenlik kamerası görüntülerini delil olarak gösteren Gültekin, 4 yaşındaki çocuğunun yanında bu durumun yaşandığını ve çocuğunun psikolojisinin bozulduğunu ifade ederek, “Bunun hesabını bana birilerinin vermesi lazım” diye konuştu.

Olayı anlatan Gültekin, 1 aydır apartmanda ısı yalıtım çalışması olduğunu dile getirerek, “Sabah kapım çalındı. Mermer ustası bana bazı bina sakinlerinin 10 gündür kapıyı açmadığını ve mermerleri değiştiremediğini söyledi. Ben de bitişiğimde oturan kiracının ev sahibini aradım. Ev sahibi de 'tamam' dedi. Telefonu kapattıktan bir süre sonra aşağıda birinin işçilere küfür etiğini duydum. Aşağı indiğimde baktım ki ev sahibini aradığım kiracı işçilerle tartışıyor, işçilere hakaret ediyor. Yanıma geldi ve silahını bana doğrulttu. Yanımda da 4 yaşındaki oğlum vardı. Ben de çocuğumun yanında silah çekmek olmaz dedim. Bırak bari çocuğu birine teslim edeyim dedim. Yine küfürlere devam etti. Yukarı katlardan bakan bina sakini bayana ‘Abla gel çocuğu sen al, ben bunu öldüreyim” gibi sözler sarf edince bayan yukarıdan geldi çocuğu kendisine teslim ettim. Zaten görüntülerde mevcut. Yanında bir bekçi arkadaş daha vardı. İki kişiydiler. O ikinci bekçinin müdahalesi olmadı bana ama ‘Olayı ayırayım, sakinleştireyim, silahı elinden alayım’ diye bir müdahalesi de olmadı. Karnıma tekme attı. Olaydan hemen sonra polisi aradım. Polisler geldi. Davacı oldum” ifadelerini kullandı.

“Bunlar Polat Alemdar mı?”

Bekçinin kendisine silah çekmesini gerektirecek hiçbir hareket yapmadığını vurgulayan Gültekin, şunları kaydetti: “Acaba bunlar şehir magandası mı yoksa Polat Alemdarlar mı? Eşofmanla inmişim aşağıya, 4 yaşındaki çocuğumun elini tutmuşum. O pozisyonda hiçbir tartışmamız yok. Hiçbir şekilde mukavemetim yok. Silahı alnıma nasıl dayar? Bunun hesabını kimden nasıl soracağım? Bunun hesabını kim bana nasıl verecek? İşçilerle 1 aylık mukavele yapmışız. Bir ayda işi bitirmeleri lazım. Sadece pencerelerin mermer değişimi yapılacak. Mermer de zaten 5 dakika sürüyor. İşçilere hakaret edince ben geldim. Sen güvenlik görevlisisin niye hakaret ediyorsun? Sonra belindeki tabancayı çekti. Alnıma dayadı. Yanımda 4 yaşında çocuğum var. Onun psikolojisini bozdu. Onun için ben bundan hesap soracağım. Onun silah çekmesini gerektirecek bir şey yapmışsam, küfür etmişsem, bıçak, silah kullanmışsam amenna. Bir sade vatandaşa, bir güvenlik görevlisi bu silahı nasıl çeker? Bunun hesabını birilerinin bana vermesi lazım. Emniyete gittik. Silahını almadılar bu şahsın. Adam silahıyla beraber yarım saat sonra benle beraber binaya geldi. O anki ruh halini düşünün artık. Hala şuanda binada, hala bu çocuğun belinde tabancası duruyor."

Emrah Kızıl- Ejder Ediz Işık