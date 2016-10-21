Gaziantep 3. Ağır Ceza Mahkemesinde kasten adam öldürmek suçundan müebbet hapis cezası talebiyle yargılanan Ayhan Deniz bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada hakkındaki iddiaları kabul etmeyen tutuklu sanık Ayhan Deniz, ''Benim evim olay yerine yakındı. Ramazan ayı olduğu için erkenden uyumuştum. Gece saat 01.00 sıralarında kız kardeşim beni uyandırarak, 'Abi dışarıda olay var' dedi. Dışarıya baktığım sırada kardeşim Fatih'in kuaför dükkanı önünde kargaşa vardı. Ben hemen oraya gittim, olay yerindeki ağabeyime sorduğumda bir kaç şahsın burada kendilerine küfür ederek kaçtıklarını söyledi. Bunun üzerine biz de polis çağırdık. Polisler şahısları bulmak için uzaklaştıkları sırada Yunus Emre Kırık ve arkadaşları elinde silahla tekrar üzerimize doğru geldiler. Kırık'ın elindeki tabanca ateş etmek istediği sırada tutukluk yaptı. Bu sırada maktulün ağabeyi de aracı ile olay yerine, kardeşi Yunus Emre Kırık'a tokat atıp olay yerinden uzaklaştırdı. Bir süre sonra maktulün babası ve ağabeyi dükkana gelerek özür diledi ve meselenin kapatılmasını rica etti. Biz de kabul ettik. Ben eve gitmek üzere sokağa çıktım. Silah sesi duydum. Eve doğru baktığımda maktulün bu kez av tüfeği ile evime doğru ateş ettiğini gördüm. Daha sonra maktulün babası oğlunun yanına giderek tüfeği oğlundan aldı. Ben polise teslim etmek üzere babasından tüfeği almak istedim. Bu sırada sağ arka kalçamda bir acı hissettim. Dönüp baktığımda maktul elinde bıçakla kaçıyordu. Ben de arkasından kovalamaya başladım. Niyetim maktulü yakalayıp polise teslim etmekti. Yakaladığım sırada aramızda tekrar boğuşma yaşandı. Ben yine vücudumun bazı yerlerinden yaralandım. Bir süre sonra onun da yaralandığını gördüm. Sokakta ambulans çağırın diye bağırmaya başladım. Kardeşim Fatih beni de bir araca bindirerek hastaneye gönderdi. Maktulün neden bize saldırdığını bilmiyorum. Bıçağı ben hiç elime almadım. Ben bıçaklamadım, bıçak onun elindeydi ve boğuşma sırasında yaralandı. hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum'' dedi.

"Ambulans çağırın ikimiz de yaralıyız"

Duruşmada tutuksuz yargılanan sanığın kardeşi Fatih Deniz ise "Maktul ve arkadaşları işsiz güçsüzdüler. Dükkanımın yakınında bulunan okulun bahçesinde alkol alarak küfür eder taşkınlık çıkarırlar. Ben bu durumu defalarca maktulün ailesine söylememe rağmen bir düzelme olmadı. Zaman zaman bu rahatsızlıktan dolayı polis çağırmıştık. Maktulün bize olan kini bundan dolayıdır. Olay saati ben kuaförde müşteriyi tıraş ederken, dışarıdan tartışma sesleri duydum. Dışarı çıktığımda maktul ağabeyim Servet'e küfür ediyordu. Biz kalabalık çıkınca kaçtılar. Bu sırada diğer ağabeyim Ayhan da gelmişti. Polisi aradık, polis geldi çevrede araştırma yaptı ancak polisler şahısları görmedi. Maktul daha sonra tekrar gelerek ağabeyimin evine ateş etti. Ailesi maktulün elinden tüfeği aldı. Bir süre sonra ağabeyim Ayhan'ın vurulduğunu duydum. Gidip baktığımda ağabeyim ve maktul yan yana yatıyordu. Ağabeyim bana 'ikimiz de yaralıyız, çabuk ambulans çağırın' dedi. Ben olaylar daha da büyümesin diye bıçağı alıp kuaför dükanıma bıraktım. Yeğenime bıçağı al güvenli bir yere sakla kimse almasın dedim. Bu sırada ağabeyimi hastaneye götürmüşlerdi. Ben de hastaneye gittim. Olayda kullanılan bıçak daha sonra yeğenimin göstermesi ile polis tarafından bulundu. Üzerime atılı suçları kabul etmiyorum" şeklinde konuştu.

Maktulün babası Cebbar Kırık ve annesi Bahar Kırık ise oğulları Yunus Emre'nin ölümünden sorumlu tutulan tüm sanıkların cezalandırılmalarını istedi.

Mahkeme tanıkların dinlenmesi ve olay yerinde keşif yapılması için ileri bir tarihe ertelendi.

Edinilen bilgiye göre olay, 3 Temmuz 2016 tarihinde Kayaönü Mahallesi Lefkoşe Caddesi üzerinde yaşanmıştı. Olayda iki grup arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu Yunus Emre Kırık ve Ayhan Deniz bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Yunus Emre Kırık (20) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiş, olay sonrası yaralı Ayhan Deniz ve 3 yakını gözaltına alınmıştı. Olay sonrası Ayhan Deniz tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer 3 yakını ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Orhan Erkılıç