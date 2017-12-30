Mahalle muhtarını ağlatan ilgisizlik

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde Spil Dağı eteklerinde kurulan ve şehrin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Mutlu Mahallesi zor günler yaşıyor. Artık araçların bile giremediği mahallenin sokakları, akan kanalizasyon atıkları, geceleri yanmayan sokak lambaları ve moloz yığınlarıyla doldu. Yağan yağmurla birlikte bütün sokakları kaplayan kanalizasyon atıklarına bulaşmak istemeyen vatandaşlar ise zıplaya zıplaya dar sokaklardan ilerlemeye çalışıyor. Her kurumu defalarca bıkıp usanmadan aradığını kaydeden Mahalle Muhtarı Hasan Hüseyin Hastürkoğlu mahalle sakinlerinin de sorunları çözemediği için kendisini suçladığını söyledi.

Mahalle sakinlerinden Arziye Yenihayat çok uzun bir zamandır sokak lambalarının yanmadığını belirterek, "Sokak lambalarımız yanmıyor. İnsanlar geliyorlar geçiyorlar arabalarla hep kavga ediyorlar. Akrabalarımız artık hiç gelmiyor. Kimse korkusundan bir yere gidemiyor ki. Oğullarım el feneriyle geliyorlar" dedi.

Arziye Yenihayat’ın oğlu Emin Yenihayat ise aylardır sokaklarından akan kanalizasyon suları yüzünden büyük bir sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi. Emin Yenihayat, "Kışın fazla hissedilmiyor ama yazın kokudan duramıyoruz burada. Ekipler geliyor geçici bir aspirin tedavisi yapıp gidiyorlar. Allah muhafaza burada acil bir durum olsa ambulans, itfaiye giremeyecek. Yollarımız berbat. Kentsel Dönüşüm Bölgesi diye ehemmiyet vermiyorlar fakat burada oturanlar olarak mağduruz" şeklinde konuştu.

Sokakların durumundan dolayı araçların giremediğini anlatan Arziye Yenihayat 2 sene önce ölen bir komşularını cenaze aracı ve ambulansın giremediği için komşular olarak elde taşıyarak camiye götürdüklerini söyledi.

Vatandaşların adeta ip cambazı gibi sokaklarda dolaştığını dile getiren Muhtar Hastürkoğlu, "6-7 yıldan beri burada trafik akımı olmuyor. Vatandaşın dediği gibi acil bir durum olsa elimiz kolumuz bağlı seyredeceğiz, yapacağımız hiçbir şey yok. İtfaiye, ambulans diğer acil araçların hiçbiri giremiyor. 6-7 seneden beri bu sokak sakinleri bu mağduriyeti yaşıyor. 7 bine yakın bir nüfusu olan bu mahallede, Manisa’nın göbeği olan bu mahallede Manisa’nın en eski mahallesi. Eski insanlarımızın yaşadığı bir yer ama vatandaş bana geliyor açıyor ağzını yumuyor gözünü muhtara ‘muhtar çalışmıyor.’ Ben ne yapabilirim? İlgili makamlara bildiriyorum. Olmayınca da vatandaş da kendine göre haklı ‘muhtar sen ilgilenmiyorsun’ diyor. Biz resmi makamlarla köprüyüz. Biz şikayetleri bildiririz, resmi makamlar da şikayet hangi sokakta söz konusu neyse onu gidermekle mükellef. Biz bunları bekliyoruz artık. Bir de kentsel dönüşüm var evet kentsel dönüşüm olsun ama bu dönüşüm bitene kadar bu yaşanan mağduriyetleri, bu pisliği, bu lağım akışından tavşan gibi hoplaya hoplaya mı gidecek bu millet" dedi.

Mutlu Mahallesi 3717 Nolu Sokağın başından akan kanalizasyon pisliklerinin bütün mahalleyi sardığını ağlayarak anlatan Muhtar Hastürkoğlu şunları söyledi: "Vatandaş bana bu lafları söylemekte haklı. Ben niye kurumların yüzünden laf yiyeyim. Vatandaş bana ‘para alıyorsun akşama kadar oturuyorsun' diyor ben de aynısını sorunları çözmeyenlere diyorum. Yeter artık çektiğimiz bu çile."

Sadık Cangel - Aykut Yeniçağ