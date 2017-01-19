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Mahalle sular altında kaldı

Yapımı devam eden ve İstanbul-İzmir arasını 3 buçuk saate indirecek Gebze-İzmir Otoyolu Projesi'nin Kırkağaç ayağındaki çalışmalarda yapılmayan kanallar mahallenin su altında kalmasına neden oldu.

Mahalle sular altında kaldı

19 Ocak 2017 11:02

Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Bakır Mahallesi aşırı yağmurlar sonrası sular altında kaldı. Ovaya gitmesi gereken sular mahalleyi basarken mahallenin sokakları göle dönerken, yollar dağdan inen taşlarla doldu.

"Önlem alınmazsa sele teslim oluruz"
İHA’ya konuşan eski Bakır Belediye Başkanlarından Mesut Gürpınar, “Karayolları bizim sözlerimizi dikkate almadı. Derenin önünü kapattılar, yapımı devam eden otoban çalışmaları ise daha da perişan etti. Derenin suyu Bakır Mahallesi'nin içine sokak aralarına akıyor ve şu an evleri su basıyor. Otoban tamamen bitmeden bunun dikkate alınması gerekiyor. Bakır Mezarlığının 100 metre kadar üst tarafındaki Ballıca Deresi dediğimiz yerden gelen su, Bakır Mahallesi'nin içine giriyor. Bundan hem karayollarının hem de otobanda çalışanların hepsinin haberi var. Ama şimdi ortalıkta yoklar. Otobanın tamamen bitmeden kanal yapılarak suyun ova tarafına aktarılması gerekiyor. Su otobandan geçmediği için Bakır Mahallesi'nin içine akıyor. Yetkililere sesleniyoruz, eğer önlem alınmazsa mahalle sele teslim olur, bugün mala zarar verir, yarın ise cana zarar verir” diye konuştu.
Yüklenici firmadan ise konu hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. 

Hakan Demir

Etiketler: manisa, su baskını


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