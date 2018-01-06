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Mahalleli 40 saat elektrikleri kesilince yol kapattı

Adana’da yaklaşık 40 saat boyunca elektrikleri kesik olan mahalle sakinleri yol kapatma eylemi yaptı.

Mahalleli 40 saat elektrikleri kesilince yol kapattı

06 Ocak 2018 02:01

Olay, Seyhan İlçesi Gürselpaşa mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 Ocak Perşembe günü Gürselpaşa Mahallesi’nde saat 19.30 sıralarında elektrik kesildi. Daha sonra yaklaşık 40 saat boyunca mahalleye elektrik verilemeyince, mahalleli ayaklandı. Bunun üzerine mahalleli yolu trafiğe kapatarak eylem yaptı.

Mahalle sakinlerinden 50 yaşındaki Abdulkerim Günal perişan olduklarını dile getirirken,” Elektriğimiz dün saat 19.30’dan buyana kesildi. İnsanlar burada perişan durumda. Kimi arkadaşlarımızın evlerinde sobaları yok, ufak çocukları var şuanda yorgan altındalar. Cihazlara bağlı hastalarımız var şuanda can çekişmektedir. Nereye gittiysek sonuç alamıyoruz. Köylere değer veriliyor bizim buraya değer verilmiyor” ifadelerini kullandı. 

Süleyman Cenk İdaye

 

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