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Mahalleli dinamit patlatılan şantiyeyi bastı: 3 yaralı

Konya’da dinamit patlatılması sonucu evlerinde hasar meydana geldiğini iddia eden mahalle sakinleri, şantiyeyi basarak iş makinelerine ve şantiyeye zarar verdi. Olayda 3 kişi yaralandı.

Mahalleli dinamit patlatılan şantiyeyi bastı: 3 yaralı

16 Kasım 2016 17:47
Mahalleli dinamit patlatılan şantiyeyi bastı: 3 yaralı - Tıkla İzle

Olay, dün saat 18.00 sıralarında merkez Meram ilçesine bağlı Boyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle yakınlarındaki bir taş ocağında taş sökümü için dinamit patlatıldı. İddiaya göre, Boyalı Mahallesi’nde bulunan bazı evler patlatılan dinamit sonrası hasar gördü. Evleri hasar gören ve patlama sonrası korkan mahalle sakinleri toplanarak taş ocağına gitti. Şantiyeye giden yaklaşık 45 kişilik grup, burada bulunan 3 işçiyi darp ettikten sonra şantiyede kullanılan iş makineleri, kamyon, otomobil, hafif ticari araç ve işçilerin yatakhane olarak kullandıkları konteynerlere zarar verdi. Bu sırada şantiyede bulunan diğer işçiler kaçtı. Olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. İşletme sahipleri, günün ilk ışıklarıyla birlikte verilen zararın tespiti için şantiyeye geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri de inceleme yaptı.
Vatandaşların 2 dozer ve 3 otomobili kullanılmaz hale getirdiği, ayrıca işçilerin yatakhane olarak kullandığı konteynerlerin camlarını ve pencerelerini kırdığı öğrenildi. Olaylar sırasında yaralanan 3 işçinin sağlık durumunun iyi ise olduğu öğrenildi.

Mahalle sakinleri maden ocağının kapatılmasını istiyor
Boyalı Mahallesi sakinleri, akşam saat 18.15 sıralarında patlama duyduklarını ve çok korktuklarını belirttiler. Vatandaşlar, evlerinde çatlaklar oluştuğunu söylediler. Mahalle sakinlerinden Hüseyin Adar, “Patlama sonrası uçak düştü zannettik. Evin içinde basınç oluştu. Şu anda kulağım sancıyor. Ne olduğunu bilemedik, dışarı çıktık aracına binen ocağa gitti. Gençlerin önüne de geçemedik. Vurdular, kırdılar, yıktılar, attılar. Benim evimde de çatlak var. Ocağın buradan kalkmasını istiyoruz” dedi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Mustafa Beşer
 

Etiketler: dinamit, şantiye


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