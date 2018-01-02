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Mahalleliden bariyerli yol tepkisi

Edirne’nin Keşan ilçesi bir grup mahalleli, Paşayiğit Mahallesi’nde geçen yola bariyer konulmasını protesto etti. Paşayiğit Mahallesi’nde saat 16.30 sıralarında bir grup vatandaş, mahallenin girişine gelerek yolu trafiğe kapadı. Bunun üzerinde çok sayıda jandarma ekibi ve polis, mahalleye gelerek önlem aldı. Vatandaşlarla konuşan ekipler, yolun trafiğe açılmasını istedi.

Mahalleliden bariyerli yol tepkisi

02 Ocak 2018 19:16

Konuyla ilgili olarak basın açıklamasında bulunan mahalle muhtarı Ahmet Kaya, yola bariyer konmasını istemediklerini ifade ederek, “Burası yerleşim yeri merkezi. Mahalleyiz. Neymiş; transit yol geçiyormuş. Bize buradan geçiş bırakmıyorlar. Üst geçit yapıyoruz diyorlar. Hayvancılık ile uğraşıyoruz, süt arabasını kullanamayacağız. Cenazemizi karşıya nasıl geçireceğiz. Verdikleri geçiş 3 km uzakta. Bu da büyük sıkıntı. Mahalle olarak yolu kullanma şansımız yok. Gerekli mercilere müracaat ettik. Tamam dediler. 15 gün önce yol bölünmeyecek dediler. Bize bir şey gösteren yok. 3 tane alt geçit yapılacak dediler. Alt geçit projesi yapılmadı. Şimdi yolu bölüyorlar. Köyün tam ortası. 300 metre alan bırakılsın. Devletimiz güçlü. Komple bariyer koyuyorlar. Cenazemizi defnetmek için dolanacağız. Üst geçitten; yaşlı veya küçük araçlar geçemeyecek. Devletimiz yanımızda olsun. Biz davamızda haklıyız” dedi.

Sadece geçiş için alan istediklerini ifade eden Kaya, “Yaya geçidi veya sinyalizasyon yapılabilir. Geçiş için bırakılan yerde U dönüşü yapmak yasak” dedi.

Mahalle sakinlerinden Vahittin Ceylan ise çalışmaların durdurulmasını istedi.
Yapılan görüşmenin ardından yol trafiğe açıldı. 

Ayhan Gülver
 

 

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