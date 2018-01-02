Mahalleliden bariyerli yol tepkisi

Konuyla ilgili olarak basın açıklamasında bulunan mahalle muhtarı Ahmet Kaya, yola bariyer konmasını istemediklerini ifade ederek, “Burası yerleşim yeri merkezi. Mahalleyiz. Neymiş; transit yol geçiyormuş. Bize buradan geçiş bırakmıyorlar. Üst geçit yapıyoruz diyorlar. Hayvancılık ile uğraşıyoruz, süt arabasını kullanamayacağız. Cenazemizi karşıya nasıl geçireceğiz. Verdikleri geçiş 3 km uzakta. Bu da büyük sıkıntı. Mahalle olarak yolu kullanma şansımız yok. Gerekli mercilere müracaat ettik. Tamam dediler. 15 gün önce yol bölünmeyecek dediler. Bize bir şey gösteren yok. 3 tane alt geçit yapılacak dediler. Alt geçit projesi yapılmadı. Şimdi yolu bölüyorlar. Köyün tam ortası. 300 metre alan bırakılsın. Devletimiz güçlü. Komple bariyer koyuyorlar. Cenazemizi defnetmek için dolanacağız. Üst geçitten; yaşlı veya küçük araçlar geçemeyecek. Devletimiz yanımızda olsun. Biz davamızda haklıyız” dedi.

Sadece geçiş için alan istediklerini ifade eden Kaya, “Yaya geçidi veya sinyalizasyon yapılabilir. Geçiş için bırakılan yerde U dönüşü yapmak yasak” dedi.

Mahalle sakinlerinden Vahittin Ceylan ise çalışmaların durdurulmasını istedi.

Yapılan görüşmenin ardından yol trafiğe açıldı.

Ayhan Gülver

