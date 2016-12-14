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Mahalleliden 'Polisimin yanındayım' ziyareti

Bursa’nın Osmangazi İlçesi'ne bağlı Zafer ve Namık Kemal Mahallesi sakinleri Uludağ Şehit Şerafettin Yılmaz Polis Merkez Amirliği’ni ziyaret ederek “Polisimizin yanındayız” mesajı verdi.

Mahalleliden Polisimin yanındayım ziyareti

14 Aralık 2016 00:45
Mahalleliden 'Polisimin yanındayım' ziyareti - Tıkla İzle

İstanbul’da Beşiktaş -Bursaspor maçının ardından teröristlerce düzenlenen hain saldırı sonrası sosyal medyada başlatılan "Polisimin yanındayım" hashtagi ile tüm Türkiye’de olduğu gibi Bursa’da da polis merkezlerine ziyaretler sürüyor. Bursa’nın Osmangazi İlçesi’ne bağlı Zafer ve Namık Kemal Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar Türk Bayrakları eşliğinde, teröre lanet sloganları yağdırarak Uludağ Şehit Şerafettin Yılmaz Polis Merkezi’ne yürüdü. Burada polisler tarafından karşılanan kalabalık grup, polise çiçek takdimi ve baklava ikramında bulundu.

Her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz
Vatandaşlar adına konuşan Necmi Ayyıldız, baklavayı ikram ederken, “Günlerimiz bundan sonra inşallah tatlı gibi geçer. Bundan sonra hüzünlü bir şey duymak istemiyoruz. Zafer ve Namık Kemal Mahallesi olarak her zaman karakolumuzun yanındaydık, bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz. Sizlere, askerimize yapılmış olan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bazı arkadaşlarla beraber maçtaydık. Kurtulduğumuza sevinelim mi üzülelim mi bilemiyoruz. O polis arkadaşlarımızın hepsi ile yüz yüze geldik. 22-23 yaşında gencecik çocuklar. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın” ifadelerini kullandı. Şehitler için dua okunması ve emniyet personeli ile hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından grup dağıldı.
 Samet Doğru - Yusuf Ali Arslan

Etiketler: mahalleli, polis


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