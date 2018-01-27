Maharetli anneden sıra dışı çekimler

Birçok annenin büyük paralar harcayarak elde etmek istediği fotoğraf karelerini bir kuruş masraf etmeden sadece kendi becerisi sayesinde ortaya çıkaran anne, profesyonel fotoğrafçılara taş çıkardı.

Her aya farklı tema

Mevsimlere göre temalar oluşturan 30 yaşındaki 2 çocuk annesi Nalan Şenol, son baharda yaprakları döktürürken, yeni yıla girerken çam ağacı yaptı. Şenol, yastık, yorgan, saç kurutma makinesi, makyaj malzemeleri, havlu, yaprak gibi ürünler kullanarak, ortaya harika kareler çıkardı. Şenol, bebeği Tanem için her ay yeni bir tema hazırlayarak, 4 ay boyunca ortaya muhteşem fotoğraflar sundu.

"En büyük destekçim eşim oldu"

30 yaşındaki 2 çocuk annesi Nalan Şenol, "Kızımız Tanem’i 4 ay önce kucağımıza aldık. Bir de 6 yaşında Saygın isimli oğlum var. En büyük destekçim bu konuda eşim oldu. Kendisi stüdyolarda özel çekimler yapmamızı istiyordu. Ben ise ortaya farklı bir şey çıkarmak istedim ve kendim bazı temalar uyguladım. Kendi cep telefonum ile bu fotoğraf kareleri ortaya çıktı. Dışarıdan ekstra hiçbir şey almadan, tamamen evimizde bulunan eşyalar ve doğadan topladığımız çiçek, yaprak, ağaç dalları gibi malzemelerle temalarımı belirledim" dedi.

"Kızımızın gelişimini güzel hatıralar haline getiriyorum"

Şenol, arkadaşları ve akrabalarının ortaya çıkan fotoğraf karelerini çok beğendiğini belirterek, "Arkadaşlarımın bazıları ilk başta benim çektiğime inanmadı. Sonrasında kendileri çekim aşamalarına katıldı. Sosyal medyadan da çok güzel geri dönüşler alıyorum. Benim gibi genç ve meraklı anneler farklı farklı temalar uyguluyorlar. Kızımızın gelişimini ve büyümesini bu şekilde hatıra haline getirmeye çalıyorum" ifadelerini kullandı.

Koray Ustabaşı