Sigorta, enerji, inşaat, gayrimenkul, turizm ve eğitim sektörlerinde yatırımlar gerçekleştiren Maher Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Erdemoğlu, son 1 yıl içinde farklı sektörlerde yapılan 150 milyon liralık yatırıma dikkat çekerek, “Yatırımın tek amacı kar değildir, ülkeye ve insanlarına olan katkısını da düşünmek gerekir. Son 1 yılda 150 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik. Bu rakam gelecek yıllarda artacak. Sigortacılık, Enerji, İnşaat ve Gayrimenkul öncelikli alanlarımızdan. Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor ve biz işadamlarına da böylesi dönemlerde bazı görevler düşüyor. Bu görevlerden birisi de yatırımlara devam etmektir. Yatırımın tek amacı kar değildir, ülkeye ve insanlarına olan katkısını da düşünmek gerekir” ifadelerini kullandı.

“Sigorta sektöründe Quick markası ile yer alacağız"

Yaklaşık 1.5 yıl önce kurulan Holdingin son 1 yılda gerçekleştirdikleri 150 milyon liralık yatırımın sadece bir başlangıç olduğunu belirten Erdemoğlu, şunları kaydetti:

“Enerji alanında güneş enerjisi konusunda çalışıyoruz, sigorta sektöründe Quick markası ile yer alacağız. Gayrimenkul konusunda Gaziantep ve bölgesinde yatırımlarımız var. İnşaat, turizm ve eğitim alanında ise devam eden ve önümüzdeki yıllarda büyütmeyi düşündüğümüz faaliyetlerimiz var .”

Son 1 yılda yaşanan bazı gelişmelerin yatırım planlarını değiştirmediğini ifade eden Erdemoğlu, “Yatırım yaptığımız alanlarda yenilikçi yaklaşımlar sergilemeyi amaçlıyoruz. Ancak yeni yatırım alanları ve yeni yaklaşımlar ile ülke ekonomisine katkımız olur. Bu yatırımlar aynı zamanda istihdam anlamına geliyor. Türkiye’nin geleceğine güven anlamına geliyor. Dış ticaret açığını azaltmak için çalışıyoruz. Ülkemizin genç insan kaynağına yeni iş alanları açmak ve onların enerjilerini yaptığımız yatırım ile birleştirmek hem kendi işletmelerimizi hem de ülkemizi ileri taşıyacaktır. Mesela Quick Sigorta. Gelişmiş bir teknolojik altyapıya sahip olan Quick Sigortanın sektöre hareket katacağını düşünüyorum. Tecrübeli bir yönetici ve dinamik genç bir ekip ile çok iyi bir oluşuma imza attık. Quick Sigorta müşterileri ve toplumla gerçek anlamda etkileşim gerçekleştirecek olan bir sigorta şirketi olacak. Tüm yatırımlarımızda dikkate aldığımız insana ve ülkeye katkı konusu burada da yapılanmamıza yön verdi. Quick Sigorta kendi müşterisi olsun olmasın tüm kesimlerle bir sigorta şirketi gibi değil, bir gazete, bir televizyon bir sosyal medya platformu gibi iletişim kuracak” açıklamasında bulundu.

“50 milyon liralık yatırım önümüzdeki yıllarda 100 milyon liraya ulaşacak”

Erdemoğlu, Quick Sigorta’yla ilgili tüm hazırlıkların tamamlandığını ve Hazine Müsteşarlığından ruhsat başvurusunun onayını beklediklerini kaydederek, “Sigorta alanında yeni bir vizyon ile yeni bir marka oluşturduk. 50 milyon liralık yatırım önümüzdeki yıllarda 100 milyon liraya ulaşacak. Gelişmiş bir teknolojik altyapıya sahip olan Quick Sigorta rekabetçi fiyatlandırması, kaliteli hizmet anlayışı, hızlı ve ihtiyaçlara göre şekillendirilmiş ürünleri ile sektöre hareket katacak. Ruhsat onayını alır almaz faaliyete başlıyoruz” dedi.

Quick Sigorta’nın teknik altyapısını tamamladığını, müşteri şikayetleri servisine kadar kadrosunu oluşturduğuna dikkat çeken Mahmut Erdemoğlu, ruhsat başvurusunun onaylanmasının hemen ardından faaliyete geçeceklerini kaydetti.

“Sigortacılık alanına birçok yeniliği ilk defa Quick Sigorta getirecek”

Quick Sigorta Genel Müdürü Levent Uluçeçen ise çalışmaların tamamlandığını ve start almaya hazır olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Çekirdek ekip ile başlayan çalışmalarımız yaklaşık 1 yılın sonunda tamamlandı. Alanında uzman, tecrübeli bir yönetim kadromuz var. Bu ekibin çevresinde dinamik ve genç bir kadro ile genişledik. Yatay bir yönetim anlayışımız var. Otoriter ve bürokratik bir yapının her iş alanına zarar verdiğini biliyoruz. 5 Genel Müdür Yardımcısı aynı masayı paylaşıyor. Hızlı bir şekilde karar alıp harekete geçebiliyoruz. SAP ile alanında dünyada ilk olacak bir yazılım altyapısı üzerinde çalışmalarımız sürüyor. Şu anda hazır olan sistemimiz yakın zamanda çok farklı bir düzeye gelecek. Yapay zeka çalışmalarını yakından izliyoruz. Sigortacılık alanına birçok yeniliği ilk defa Quick Sigorta getirecek.”